Los puesteros del rastro quieren una ubicación definitiva para no vivir con incertidumbre

La decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de mantener los puestos del rastro dominical en el Parque Blanco, su actual ubicación, no termina de verse con buenos ojos por parte de algunos de los comerciantes de la zona.

José Gómez, portavoz de la asociación del Rastro Parque Blanco, asegura que no han considerado su opinión de encontrar un emplazamiento definitivo y no tener que vivir en un clima de incertidumbre e intranquilidad: “No lo han tenido en cuenta y han pasado del tema. Hay firmas de todos los puesteros para estar en lugares alternativos y todo es la zona puerto ¿Por qué el rastro no se puede quedar en un lugar fijo donde estar, como pasa con todos los municipios? El rastro lleva más de cuarenta años y forma parte del Patrimonio Histórico de la ciudad”.

Por su parte, Pedro Quevedo, concejal de Desarrollo Local del ayuntamiento de la capital grancanaria, afirma que, hasta el último instante, han valorado otras opciones que no han terminado de cuajar: “Hemos estado hasta el último minuto buscando soluciones y no hay una ubicación alternativa a esa. Hay que agradecer al servicio de Movilidad del ayuntamiento y a la constructora que pudiésemos llegar a un acuerdo con el que es posible respetar un espacio en el que pueda caber el rastro”.

Quevedo hizo hincapié en que la solución es, simplemente transitoria: “No es una solución definitiva y serán unos meses. No sé cuántos, porque no depende de mi área. Es difícil encontrar espacio para trescientos y pico puestos y la parte baja de la ciudad no da para más. Seguimos buscando una ubicación definitiva, porque incluso en la propuesta del Guiniguada, que es la mejor opicón por el espacio, hay problemas para garantizar la seguridad adecuadamente, ya que todo el mundo está escaso de recursos”.

El ayuntamiento local tiene como objetivo prioritario que todos los puestos cumplan con las normas para poder continuar con su actividad: “Queremos regularizar a los que tienen que estar regularizados, porque hay mucho intrusismo y lo vamos a combatir. No lo vamos a permitir”, declaró el concejal grancanario, antes de desvelar que “los dueños de los puestos, por ahora, están tranquilos y satisfechos con la decisión, por lo menos los que se han dirigido a nosotros”, sentenció el concejal grancanario.