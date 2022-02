Los puesteros de la Cruz de Tejeda alertan de su desaparición después de 40 años

El portavoz de los puesteros de Tejeda ha mostrado en La Mañana de COPE Gran Canaria su preocupación por el futuro de su actividad una vez finalicen las obras de acondicionamiento y adecuación que realizará el cabildo de Gran Canaria en la zona que ellos ocupan en la Cruz de Tejeda.

Según relata Diego Herrera, hace unos 40 años, el expresidente del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Artiles, decidió eliminar las carpas para transformar la zona y crear unos quioscos en la Cruz de Tejeda, seguidamente, José Macías también en su etapa de presidente de la corporación insular, aprobó una adjudicación cuya duración era de unos 20 años que ya venció, se propuso la prórroga de la misma, pero han pasado los meses y no se ha producido “ durante la pandemia se han ido venciendo los quioscos de forma paulatina y dicen que cuando finalice la obra, se hará una nueva subasta pero no nos dan garantías de que eso suceda, pensamos que se le adjudicará a una empresa turística que desea quedarse con todos los negocios de la cumbre.”

Advierte de que ellos seguirán ahí hasta que un auto judicial los eche, y6 alerta de que ellos no tienen otra forma de subsistir “vivimos familias enteras, todos somos parejas y dependemos de nuestros negocios, en mi caso personal tengo a tres hijos menores y no tenemos otra forma de subsistir que estos puestos, tampoco es una cosa para ponerse rico sino para sacar un sueldo a fin de mes y pagar los gastos familiares que todos tenemos.”

Herrera reconoce que, si los echan de ahí de forma definitiva, no tiene a donde ir “no nos podemos ir a ningún lado porque medio ambiente no nos lo permite, no tenemos alternativa, trabajamos en Tejeda porque vivimos en Tejeda, son puestos de cosas típicas canarias, además tenemos mercancía por valor de unos 50.000 euros y necesitaríamos dos años para venderla.”

El comerciante se queja de que durante tantos años ha fidelizado sus clientes para perderlos “tengo muchos grupos de moteros que cada domingo visitan mi quiosco, y ahora soltar estos clientes para que otros se beneficien de ellos.”