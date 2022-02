Los puesteros aseguran que poseen 3.000 firmas de clientes para que el rastro no se mueva de la zona puerto

La polémica por la ubicación del rastro de Las Palmas de Gran Canaria continua, hoy el portavoz de los puesteros, José Gómez ha asegurado en La Mañana de Cope Gran Canaria que poseen 3.000 firmas de clientes para que no se nos traslade a otra zona que no sea el área del puerto, según el comerciante “la gente reclama el rastro en la zona, tenemos 3.000 firmas de clientes como que ellos tampoco quieren que nos movamos de la zona puerto, dado que ellos son clientes de muchísimos años.”

El plan del ayuntamiento es trasladarlos a la subida del Guiniguada, en la GC-110 ya que, en el parque blanco, zona que ocupa el mercadillo, debe ser desalojada por las obras que se ejecutarán por el paso de la metroguagua, Gómez no está de acuerdo con el lugar elegido por el consistorio porque considera que por ahí no pasará nadie “tenemos 300 firmas de los puesteros para que no nos trasladen ahí, si finalmente ese es el lugar elegido, muchos de nosotros no pondremos nuestra caseta.”

Gómez espera reunirse con el concejal de Desarrollo Económico, Pedro Quevedo, para valorar en quéespacio prefieren los puesteros, “entendemos que nos trasladen del parque blanco pero lo que no entendemos es que, si la gente reclama la zona puerto, por qué no se nos ubica en la zona puerto.”

Según el portavoz, el lugar ideal es la zona del muelle de Sanapú, cerca de las naves del Programa Mundial de Alimentos, “ese es el lugar que puse en el escrito como lugar prioritario, tenemos clientes de más de 35 años de La Isleta y la zona Puerto y los cruceristas que recibimos cada domingo, que son nuestros principales clientes.” Gómez asegura que en la zona propuesta hay espacio suficiente para instalar el rastro, “nosotros sacamos, incluso hasta con metros, en el lugar donde estamos hay unos 4.000 metros cuadrados, en la zona portuaria, pasando el acuario, hay un espacio que tiene 10.000, como tres parques blancos.”

El portavoz ya se ha dirigido por los canales formales al concejal del área y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria para participar en una reunión y consensuar donde ubicar la zona del rastro.