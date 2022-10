Los presuntos abusos sexuales en un colegio de Telde, al descubierto por el relato de un niño de 3 años

La denuncia que ha conducido a la detención de tres personas por presuntos abusos sexuales en el Liceo Francés de Telde (Gran Canaria) cuenta con el testimonio de un niño de tres años que relató a sus padres con la ayuda de un muñeco lo que les hacía quien les cuidaba en la siesta.



Fuentes directamente involucradas en el caso han relatado, bajo condición de anonimato, que fue el testimonio de ese menor el que hizo al colegio reaccionar, porque una semana antes otro padre había acudido al centro para denunciar que su hijo, de cinco, decía que el mismo cuidador hacia con ellos cosas que no le gustaban.



Los dos testimonios se remontan al miércoles 5 de octubre y el miércoles 12. Ante el primero de ellos, añaden estas fuentes, el Liceo Francés respondió ofreciendo a los padres la ayuda de su psicólogo. Pero a las familias no les consta que activara entonces protocolo alguno, porque se da la circunstancia de que el adulto señalado había abandonado el colegio a principios de septiembre.



Sin embargo, a la familia del niño de tres años le llega el martes 11 que en los episodios que describe el primer menor también aparece su hijo, además de otros pequeños, y pide por primera vez explicaciones al centro, sin obtener tampoco una respuesta clara.



Al día siguiente, festivo, esos padres intentan preguntar a su hijo, con todas las cautelas, por lo que pasaba durante las siestas y es entonces cuando el niño reproduce con un muñeco una serie de tocamientos y prácticas sexuales completamente ajenas a su edad, en un testimonio que grabaron en vídeo con el móvil.



Los padres de este menor llevaron el vídeo el jueves 13 tanto al colegio como a la Policía, que ya tenía la denuncia previa de la otra familia, lo que ya precipitó una reacción pública por parte del Liceo Francés, que el domingo convocó por correo electrónico a las familias de los alumnos de Infantil a una reunión el martes 18.



Tras la reunión, por la noche, los padres recibieron este comunicado del Liceo: "La dirección del centro fue avisada por familias de unos hechos ocurridos en Infantil, a priori, el año pasado. Si fueran confirmados esos hechos, serían particularmente graves".



"A partir de ese momento -continúa-, la directora hizo un informe a las autoridades según las reglas de este tipo de situaciones. Una investigación policial se abrió, sobre la cual no se permite hacer comentarios sobre el caso (sic). El equipo directivo recibió a los padres de Infantil hoy martes 18 de marzo".



"La seguridad y bienestar de los alumnos es para nosotros lo más importante, por lo tanto los protocolos de vigilancia fueron reforzados. La dirección de MLF (Misión Laica Francesa, organización sin ánimo de lucro que difunde la lengua y la cultura francesas) y el equipo de dirección están totalmente movilizados, en contacto estrecho con la Embajada francesa en España", añade.



Las fuentes consultadas por EFE indican que, tras esas primeras denuncias, otros padres expusieron que sospechaban que sus hijos también han podido sufrir ese tipo de prácticas.



La investigación no solo se centra en el empleado que cuidaba a los pequeños en las siestas, sino que involucra a, al menos, dos personas más. De hecho, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Canarias, ya hay tres detenidos, entre ellos el cuidador de las siestas de los alumnos de Infantil.