Los pescadores sobre la ayuda de 20 céntimos, por cada litro de combustible: "Nos ayudará si el precio frena"

El precio del combustible y de las materias primas, sigue afectando a todos los sectores económicos y a toda la sociedad. Por ello, el Gobierno central ha anunciado este lunes, 28 de marzo, que se bonificará con un mínimo de 20 céntimos la compra de cada litro de combustible tanto a particulares como a profesionales, de los cuales 15 céntimos los aportará el Estado y el resto, las petroleras.

La medida se toma como respuesta a la fuerte subida del precio de los carburantes y en principio estará en vigor hasta el 30 de junio, según ha destacado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Todavía no se conocen los detalles concretos de esa iniciativa, pero es un paso para tratar de mitigar los sobrecostes que existen en este momento.

Ya ha habido reacciones ante esta información. El sector de la pesca ha valorado positivamente esta iniciativa, aunque señalan que “no servirá de nada si el precio del petróleo sigue al alza”.

Ricardo Ortega, Patrón Mayor de la Cofradía de Arguineguín, apunta en que “esos 20 céntimos ayudarán si no sube más el gasoil. Lo veo bien si nos quedábamos como por ejemplo estábamos hace un mes, donde la gasolina estaba a 0,70. No era algo barato, pero no es la locura que tenemos ahora”.

El patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín insiste en la necesidad de que el precio del carburante se estanque y no suba más. “Todo sería más llevadero, pero todo va en función de si sigue o no subiendo el petróleo. Si sigue subiendo, estamos en las mismas, si nos dan 20 céntimos y tenemos que echar el gasoil a 1,15, eso no nos va a ayudar”.

Pide que se frene el precio del carburante para que con “esos 20 céntimos que ha anunciado el presidente del Gobierno de España. Pedro Sánchez, ayuden a mitigar a todos los barcos, el gasto excesivo que están sufriendo”.