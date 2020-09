Los padres de niños con discapacidad tienen “terror” a la vuelta al cole

Davinia Ramos es madre de Enma, una menor con síndrome autista. Ella volverá a su rutina después de siete meses el próximo jueves 17 de septiembre, cuando el colegio específico en el que la tratan abre sus puertas.

La madre de esta menor aseguraba en los micrófonos de COPE Gran Canaria que el centro les está enviando toda la información acerca de los protocolos que tienen que cumplir los padres de hijos con necesidades especiales. Sin embargo, le preocupa que no haya ninguna disposición específica para estas personas.

“En el protocolo dice que todos los niños y niñas que hagan uso del transporte escolar deben usar la mascarilla, hablamos de niños con discapacidad, es muy difícil cumplir esto”, señalaba Davinia.

Ella asegura que las personas con espectro autista necesitan mucho tiempo para asimilar unos hábitos y es difícil cambiarlos o introducir otros nuevos. “Llevamos tiempo practicando con Enma para que se habitúe a usar la mascarilla”. Sin embargo, cuando comienzan a verla incómoda debe quitársela, “o no la querrá nunca”.

“Estos niños necesitan un protocolo más específico para volver a las aulas que no se ha llevado a cabo”, apuntaba Davinia. El uso obligatorio de la mascarilla o el distanciamiento social, parecen requisitos prácticamente imposibles de conseguir en las personas con discapacidad que necesitan unos periodos más largos para adaptarse a esta “nueva normalidad”.

“Ya es difícil retomar las clases después de siete meses en una situación normal, adaptarse a los nuevos requerimientos imagínense lo complicado que es”, confesaba la madre.

Aun así, Davinia no se ha planteado en ningún momento no llevar a Enma al colegio, ya que la menor necesita la terapia o sociabilizar –aunque sea de una forma más reducida-. “Ellos necesitan todo eso, si no tienen su rutina están en el limbo”.

Aunque esto no evita que los padres estén preocupados por un posible caso de coronavirus. “Es terror lo que siento a que llegue el día, no sé lo que me voy a encontrar”. Enma ha pasado por tres neumonías y sus pulmones ya han sufrido daños. Su madre no puede evitar pensar qué ocurriría si se contagiara de este virus.

Por ello, Davinia solicita unos protocolos más específicos para los menores con discapacidad que no pueden cumplir con las medidas sanitarias impuestas.

“Espero que sigan trabajando y que no se rindan ni quede todo aquí. A veces el primer mes es todo deprisa y corriendo”. Ella insiste en que continúen ahondando en los protocolos que garanticen la protección de toda la sociedad, y específicamente, de los grupos más vulnerables.