Los padres de 80 familias del barrio de La Feria no tienen dinero para dar de comer a sus hijos

Encarna López es responsable de la Plataforma Ciudadana Contra la Pobreza que actúa en el barrio de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria. La responsable ha asegurado en una entrevista en La Mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, que a raíz de la pandemia se está notando un aumento considerable en peticiones de ayuda a su organización.

“Cada día acuden más personas. Antes atendíamos a 50 familias y actualmente a unas 80”, advierte, más de un 50% más de familias. Encarna López señala que las personas a las que ayudan son aquellas que cuentan con una carta de derivación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, todos los días se encuentran con familias que no han recibido la petición y que van solicitando ayuda por no tener nada que comer.

La responsable de la plataforma asegura que varias familias con niños pequeños acuden porque no tienen qué comer. “Las cartas de derivación tardan mucho tiempo en llegar”, critica. Por ello, desde la organización tratan de ayudarlos como pueden si sobran alimentos de las familias que tienen registradas cuando se realizan las recogidas del Banco de Alimentos en los supermercados. “Nos da pena porque no les llega ni para dos días y son familias que no tienen nada”.

Entre las personas que ayudan la denuncia más repetida, según Encarna López, es que el Ayuntamiento no les responde a las llamadas. “La gente nos dice que llaman a Servicios Sociales y no les contestan. Nos piden darles el reparto sin la notificación”.

Por ello, desde la plataforma solicitan que todo aquel que quiera ayudar se ponga en contacto con ellos, ya que cuentan con un número de cuenta en el que pueden ingresar la cantidad que estimen para ayudar a estas personas. También pueden acudir a la sede que se encuentra en la calle German Pirez, 10.

EL AYUNTAMIENTO TAMPOCO RESPONDE A LAS PETICIONES DE LA PLATAFORMA

Encarna López critica que el Consistorio capitalino no solo no contesta a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, sino que tampoco responden las llamadas que realizan desde la plataforma a pesar de que les están ayudando a cubrir las necesidades de estas personas.

“Hemos estado realizando peticiones al Ayuntamiento, pidiendo ayudas y no nos han contestado. Ni siquiera se han acercado”, denuncia la responsable.

Encarna López indica que son ellos los que se encargan de cubrir los gastos, ya que las administraciones públicas no les han ofrecido nada. “Nosotros, gracias a la gente solidaria, somos los que nos encargamos de todos los gastos. El Ayuntamiento no nos da ni un euro”.