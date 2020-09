Los padres denuncian encarecimiento de servicios y dificultad en la conciliación en la vuelta a las aulas

El pasado 15 de septiembrevolvían a las aulas los alumnos de infantil y primaria de Canarias. Contentos, ilusionados y con muchas ganas de volver a las clases presenciales los niños y niñas retomaban sus rutinas de estudio.

Nayra Bravo, madre de dos menores escolarizados, aseguraba en los micrófonos de COPE Gran Canaria que los niños se levantaron ese día de madrugada ante la emoción de volver a ver a sus compañeros, realizar tareas y retomar sus rutinas. “Me decían que no querían llegar tarde y faltaban horas para que tuvieran que levantarse”.

Los padres, contaba, también contentos ante la posibilidad de volver a sus trabajos con normalidad tras haber pasado meses haciendo malabares para compaginar el cuidado de los niños con la jornada laboral.

Sin embargo, la vuelta a las aulas ha traído consigo algunos cambios que muchos no esperaban y es que, el comedor escolar ha tardado en la mayoría de los centros educativos algo más de tiempo en empezar y ha traído consigo novedades.

“Hoy empieza el comedor. El viernes nos daban el horario, pero aún no sabemos cuál será la cuota”, aseguraba Nayra.

Por su parte, la atención temprana, que permite que los menores se queden en el centro media hora antes de que empiece la jornada lectiva, empezaba el día que se abrían las puertas de los colegios y los padres han descubierto cómo ha encarecido sus precios. “Me cuesta 7 euros más por niño al mes”, aseguraba Nayra.

“Pago 60 euros al mes por la recogida temprana de cada hijo, la recogida tardía –cuando se implante- también habrá subido y la cuota del comedor también se encarecerá, eso supondrá 200 euros al mes en servicios adicionales”, criticaba esta madre. “Es mucho dinero”, decía.

Además, esta no es la única diferencia que se plantea con respecto a cursos anteriores, y es que, los niños y niñas tendrán muy restringido el horario de comidas. “Tendrán que comer en 20 minutos y por turnos separados según las burbujas. Esto es lo que nos han dicho”, algo que le preocupa a esta madre, ya que asegura que los menores necesitan más tiempo para comer.

Otra de las novedades de este nuevo curso es que se adelantarán los turnos de comida de los más pequeños. Los alumnos de infantil tendrán que finalizar antes su jornada lectiva, que en el colegio estaba establecida para todos los alumnos hasta las 14 horas, dado que hasta los 5 años tendrán que acudir antes al comedor para salir a las 14 horas del colegio. Cuando estos hayan abandonado el centro será cuando los estudiantes de Primaria acudirán al comedor escolar.

Esto supone un problema para los padres que tienen más de un hijo escolarizado, como Nayra. “Tengo un niño de 4 años y una niña de 8, tendré que esperar fuera cuando vaya a recoger al pequeño, una media hora, a que termine de comer mi otra hija, porque ahora salen a horas distintas”.

Otra madre también denunciaba la dificultad en la separación de los horarios de entrada y salida de los centros escolares. Ella apuntaba: “Llevo a una de mis hijas a las 8:15 horas, vuelvo, y a las 8:45 a la otra. Las recojo a las dos a las 12:30 y, por la tarde, vuelven al centro una a las 14, vuelvo, y la otra a las 14:30. La salida es distinta: una sale a las 15:40, y la otra a las 16:10”

Nayra aseguraba no estar preocupada por los contagios, ya que indica que el colegio ha aplicado desde el principio los protocolos establecidos. Sin embargo, cree que desde la dirección del centro no se han planteado cómo será la recogida de los padres que tengan más de un hijo.

“Si le pido el favor a alguien de que venga a recoger a mis hijos será mínimo una hora en lo que llega y espera a que salgan los dos”.

Además, ella señalaba que “en los trabajos no tenemos ningún tipo de conciliación, te ves sin recursos, sin saber qué hacer”. Por ello solicita coordinación por parte de las administraciones y que se atienda a las necesidades de los padres, ya que apuntaba: “Los padres trabajan, sí, pero el sueldo no es infinito. No podemos asumir más gastos y necesitamos conciliar”.