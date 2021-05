Los opositores al MIR en Canarias, indignados por el nuevo método de adjudicación de plazas

Los opositores al MIR 2021 están denunciando que el Ministerio de Sanidad ha modificado el método de elección de plaza del modelo clásico, presencial, que tiene una antigüedad de 40 años, al nuevo modelo telemático. Un cambio que, según denuncian, ahonda en una falta de transparencia.

Alexandra, una opositora canaria, ha asegurado que el colectivo de estudiantes de medicina, así como de otras especialidades sanitarias como fisioterapia, psicología, etc. están indignados por esta decisión que decidía tomar el Ministerio sin consultar a ningún agente social. “Todos los opositores nos negamos a que fuera telemático, esa decisión complicará la elección”, apunta.

Según la estudiante, de manera presencial eliges en el mismo momento la especialidad a la que te quieres dedicar el resto de tu futuro profesional conociendo ya las vacantes existentes según el puesto en el que te encuentras en la lista. Ahora, con el modelo telemático, se ha modificado el método de adjudicación de plaza.

“Este año el Ministerio de manera unilateral ha ido un paso más allá. No solo obliga al modelo telemático, sino que, según el puesto que tienes en la lista, quieren que todos los opositores presenten una relación cerrada e inamovible y que en un mismo día se asignen todas las plazas”.

Algo que según Alexandra podría incurrir en varios problemas: falta de transparencia, ya que no conocerán quién y por qué requisito se les adjudica la plaza en cuestión, tampoco sabrán cómo y qué especialidades son las más demandadas o si finalmente la plaza que les toca es la que quieren ocupar o no. “Puede ser que llegado el momento un opositor diga que le han asignado una plaza que no desea. El Ministerio plantea hacer listas de 4.000 o 5.000 puestos si estás en ese número en la lista y es una locura”.

La estudiante advierte que esto podría conllevar tener un servicio menos porque finalmente el opositor rechace la plaza que se le ha adjudicado. “No afecta solo a la formación del sanitario, también a aquellos pueblos o ciudades que no suelen ser tan elegidos porque si un opositor rechaza el puesto se quedaría la vacante sin cubrir”.

Esta semana se reúne una de las asociaciones que defiende los derechos de los opositores sanitarios con el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, los estudiantes denuncian que ya se ha publicado en el BOE el nuevo método de adjudicación. “No hay nada que hablar, ya lo han publicado”.

Alexandra asegura que están solicitando que se utilicen las delegaciones de Gobierno de cada provincia para que se hagan las elecciones en directo y presenciales, y en caso de no poder ser ‘in situ’, transmitidas telemáticamente, pero con un proceso totalmente transparente.

“No entendemos el interés de perjudicar nuestra formación y la futura atención sanitaria”, recalca.