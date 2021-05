Los niños con cáncer no volverán a estar solos en los hospitales de Canarias

Después de un año y medio, 3 de los 5 trabajadores de la Asociación Pequeño Valiente que ayuda a niños con cáncer, van a poder entrar en los hospitales de Canarias. Este servicio estaba suspendido por la pandemia. Hace unos meses en COPE la ONG denunciaba que no podían prestar ayuda en los centros hospitalarios para los tratamientos de los menores enfermos, ni tampoco a sus familias.

La realidad ha cambiado y será a partir de la semana que viene cuando puedan entrar un logopeda, una pedagoga y el trabajador social en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. José Jerez asegura que después de un año y medio luchando a contracorriente “por fin lo han conseguido”.

“Llevamos más de un año pidiendo que los profesionales de Pequeño Valiente entren en los hospitales de Canarias. También hemos estado mandando informes, de nuestras asociaciones hermanos de la península, de la federación y protocolos para que vieran cómo estaban trabajando en la Península”, añade.

Según el presidente de la asociación este cambio ha sido a raíz de la reunión que pudo mantener con el director del Servicio Canario de la Salud y con el consejero de Sanidad, Blas Trujillo. “comprobaron que en la Península había informes que avalaban el protocolo específico para este tipo de asociaciones en los hospitales, estudiaron lo que pedíamos y nos dijeron que estaban trabajando en un protocolo”.

“Ha costado mucho. Hemos tenido que pedir reuniones, entendimos que la consejería de Sanidad ha estado desbordada, pero ha sido muy duro. Se ha tenido que sumar todos partidos políticos, periodistas, empresas privadas mucha gente, para que esto se activara”, señala.

LOS PROFESIONALES VACUNADOS ENTRARÁN EN LOS HOSPITALES

Hace dos días José Jerez y su equipo recibieron la llamada desde Sanidad y nos dijeron que los profesionales que estuviesen vacunados podrían entrar a los hospitales. También les llamaron para decirles que los trabajadores (trabajadores sociales, pedagoga y logopeda) que no estuviesen vacunados, tendrían la posibilidad de que les inocularan la vacuna lo antes posible, para poder entrar a los hospitales y empezar a trabajar con los niños. "Estamos a la espera de que se haga ese procedimiento, para ver cómo podemos entrar para estar la antes posible con los niños".

En Gran Canaria actualmente Pequeño Valiente cuenta en los hospitales con 5 profesionales en el Materno-Infantil que acudían todos los días a tratar a los niños enfermos: fisioterapeutas, logopedas, pedagogos, psicólogo y trabajadores sociales. "De momento van a entrar 3 y cuando esto se active que después vayan entrando poco a poco.... Sobre todo, el fisioterapeuta y la psicóloga, que son esenciales".

José Jerez: "La semana que viene parte del equipo podrán entrar en los hospitales. Estamos muy contentos y ha sido gracias a la unión de todos los partidos políticos, de la presión mediática, ya que era muy necesario que se activara la ayuda de las ONG".

QUE VUELVAN TAMBIÉN LOS VOLUNTARIOS

Desde Pequeño Valiente quieren que también los voluntarios puedan ir entrando poco a poco en los hospitales de Canarias, ya que son los que acompañan a los niños y sus familiares durante todo el día.

José Jeréz: “Esto también es importantísimo porque los creamos para atenderlos, para estar con ellos, para estar en los hospitales para aliviar la carga de la enfermedad... Creemos que es necesario que se active ya que llevan un año y pico sin nadie en los hospitales. Ahora cumpliendo con todas las medidas de seguridad queremos volver a estar presentes como pasa en la Península. No entendemos como nosotros con menos incidencia no lo estamos haciendo ya”.

“Esperamos que en breve podamos entrar para empezar a trabajar con los padres y dar alegrías a esos hospitales y que estén apoyados en todo momento. No sé qué horarios nos van a poner, pero queremos sobre todo el horario máximo posible, añade.

José Jerez también ha querido lanzar un mensaje a otras ONG de cualquier índole para que luchen intenten conseguir todo lo que se propongan. “Nosotros cuando hablamos de Pequeño Valiente, hablamos de diferentes ONG, no sólo del cáncer sino de cualquier patología. Les recomiendo que empiecen a moverse y a decir lo que los usuarios necesitan de ellos”.

Presidente de Pequeño Valiente: “Todas están al servicio del usuario y más ahora con la crisis social y económica que nos ha dejado la pandemia a nivel mundial. Las ayudas son muy necesarias y nosotros nacimos para ayudar”.

PROBLEMAS ECONÓMICOS EN LA ONG

José Jerez también ha apuntado a que ahora mismo su asociación está pasando por muchos problemas económicos y pide ayuda a las administraciones públicas, que “son las que más nos pueden proteger ahora”·

“Nos hemos visto que tenemos problemas económicos porque estamos ayudando a muchas familias, con vales de transportes, bonos de comida y no hay empresas que nos ayude. Hemos tirado de nuestros ahorros, pero no podemos aguantar mucho más. Antes nos ayudaban las empresas, que como comprenderás ahora no pueden porque lo están pasando mal. Por eso no hay eventos, ni galas y dependemos mucho también de lo público”, relata con preocupación.

Concluye haciendo “un llamamiento para que toda la burocracia se agilice y que las subvenciones no tarden tanto en llegar. Sé que se está intentando, pero la necesidad no conoce de tiempo y necesitamos estar para ayudar. Reforzar las administraciones públicas y lo demandamos todas las ONG”.