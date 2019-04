Los municipios denuncian la falta de tiempo "real" para que el Estado apruebe el PIEC y los fondos de pobreza

La Comisión de Bienestar Social y Empleo de la Fecam ha acordado dirigirse al Ministerio de Trabajo y al de Políticas Sociales para trasladarles su preocupación por la falta de tiempo "real" para que el Gobierno del Estado apruebe los 42 millones de euros del Plan Integral de Empleo (PIEC) y los 30 millones para la lucha contra la pobreza.

La Comisión se ha reunido hoy viernes con la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, quien ha informado cuál es la situación actual en que se encuentran los fondos que los ayuntamientos reciben tanto para programas específicos de empleo, como para los proyectos para paliar la situación de pobreza en la población más vulnerable.

La consejera ha justificado la reunión porque, según dijo, "he querido informarles de la cuenta atrás en que estamos inmersos para que esta financiación, contemplada en los PGE prorrogados, llegue a Canarias". Tal y como ha recordado Valido, "si el PIEC no se aprueba hoy viernes, no quedan más de dos Consejos de Ministros y seguimos sin que nadie nos dé una confirmación oficial sobre la llegada de esos fondos. Por contra, tenemos cartas y correos electrónicos en los que se nos confirma que las subvenciones nominadas no pueden ser prorrogadas junto a los Presupuestos".

Ante esta situación, los representantes de los 88 municipios miembros de la Comisión de Bienestar Social y Empleo de la Fecam han decidido que van a dirigirse directamente al Ministerio de Trabajo y al de Políticas Sociales y trasladarles no sólo su preocupación por la situación en que dejaría a los Servicios Sociales de cada uno de los municipios, sino recordarles el compromiso que tienen con la Comunidad Autónoma a través del REF para que esos fondos sean transferidos en el menor tiempo posible y así poder cumplir con las necesidades de la población más vulnerable.

El presidente de la Comisión de Bienestar Social, José Manuel Molina, alcalde de Tegueste, también se mostró muy preocupado porque si el Gobierno de Canarias no cuenta con la financiación prevista para transferir a los municipios a través de los distintos protocolos de colaboración con la Fecam, "pueden verse perjudicadas miles de familias a las que atendemos en primera instancia desde los ayuntamientos". "No solo es importante que los importes se transfieran, "sino que se hagan en tiempo y forma para dar continuidad a programas que ahora mismo son la mejor vía para la inserción de los ciudadanos más vulnerables", recalcó Molina.

Asimismo, la consejera recordó que tras "numerosas" reuniones en el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales para desbloquear el ingreso de los 18 millones pendientes de 2018 de los 30 que estaban recogidos en los PGE de 2018 para la pobreza, y de recibir la promesa de la secretaria de Estado afirmando que en los dos primeros meses de 2019 estarían ingresados, aún no se ha producido esta transferencia: "Estamos en una cuenta atrás que se va desgranando cada vez que en un Consejo de Ministro no se hace mención a las deudas que tiene con Canarias mientras que sí que se aprueban partidas para otras comunidades autónomas"

Valido incidió en que el PIEC es una financiación necesaria, dada la situación económica, social y laboral de Canarias debido a su condición de región ultraperiférica en la Unión Europea, y es un derecho garantizado por el Régimen Económico y Fiscal que ha beneficiado en 2018 alrededor de 6.000 ciudadanos y familias en situación vulnerable a través de los distintos programas de empleo.

Los programas que se han financiado a través del PIEC 2018 son el Plan Extraordinario de Empleo Social, que con una inversión de casi 20 millones de euros -más la aportación de 10 millones de euros de la Conferencia Sectorial y otros doce de los ayuntamientos- ha permitido en su última convocatoria beneficiar a 4.363 familias. Los trabajadores son seleccionados por los servicios sociales municipales entre aquellos con mayor vulnerabilidad social para desarrollar proyectos de interés general y social.

También tienen financiación PIEC los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo, PFAE, que aportan 250.000 euros a cada proyecto, un total de 14 millones de euros que en esta última edición sirvieron para contratar y ofrecer formación a 849 alumnos en acciones desarrolladas mayoritariamente por los ayuntamientos de Canarias.

En cuanto a los 30 millones de pobreza, suponen la atención a 180.000 familias a partir de programas como el de la PCI o prestaciones básicas de primera necesidad.