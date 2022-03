Los médicos de atención primaria están exhaustos, desmotivados, cansados, explotados, indignados y hartos

Los médicos de la atención primaria del Servicio Canario de la Salud están desmotivadnos, exhaustos, cansados, explotados, indignados y hartos. Hoy el colectivo se concentra frente a Delegación del Gobierno en la Plaza de la Feria para reclamar un cambio en sus condiciones laborales.

Solicitan más tiempo por paciente, alertan de que atienen a varios motivos de consulta, explican resultados, exploran, escuchan, revisan tratamiento y resuelven dudas en apenas minutos con el consiguiente deterioro de la atención asistencia. Menos tareas administrativas; muchas consultas son administrativas y consideran que podrían ser resultas fuera de las consultas médicas para que rebajar las listas de espera. También necesitan una mejor comunicación con la atención hospitalaria, echan de menos sistemas de comunicaciones fluidas entre la atención primaria y la atención hospitalaria por seguridad y eficiencia, en tiempo y gasto sanitarios para evitar pruebas duplicadas.

Otra de las reclamaciones es sobrecargar menos las agendas; reclaman agendas más racionales que permitan ofrecer un servicio de calidad. También reivindican un número de personal adecuado a la demanda; piden que las plantillas se adecúen a las necesidades y la cartera de servicios ofertadas. Mejorar las condiciones laborales; acabar con la temporalidad, mejoras retributivas, conciliación familiar y mayor dotación en formación e investigación.

Los médicos de atención primaria consideran que si se cumplen esas demandas podrán dignificar la profesión ofreciendo una asistencia de calidad.

Margarita García, incide la mejora a la atención con los pacientes “poder tener 10 minutos por pacientes, a veces se convierte en dos o tres minutos, desburocratizar toas las tareas que pueden realizar un administrativo, hacer volantes de ambulancia, valorar si tenía o no cita con otros especialistas y poder dedicar más tiempo para el paciente.”

Los profesionales también muestran su preocupación por la eliminación de las restricciones en Canarias, García considera que “podríamos ver un sobrecolapso de la atención primaria, es esperable que se produzca más contagios y es probablemente se sobrecargue aún más la atención, somos los mismos profesionales antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora seguimos siendo los mismos, si la población está con más enfermedades, con más infecciones o más problemas, al final somos el mismo colectivo de profesionales en el mismo número con lo cual cada consulta nuestra podría pasar de ser 50 a 60 pacientes al día y eso es un problema para el paciente que necesita un tiempo y para ello podría esperar 8 o 9 horas.”

Finalmente, García no ve un mayor número de casos de la gripe “ ahora mismo más bien son procesos catarrales, no llega a ser el virus de la gripe, cuando pides la PCR no solo se valora si está infectado por covid, también por gripe y no ha habido tanta incidencia de la gripe este año como antes de llegar la pandemia.