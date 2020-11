Varios de los inmigrantes que han llegado en las últimas semanas en pateria a Canarias están aprovechando el desorden organizativo para trasladarse del archipiélago a la península. Las lagunas en los procedimientos a aplicar a estas personas, una vez quedan libres, está ocasionando que algunos de ellos estén trasladándose a la península, después de llegar a Canarias en patera. Son una minoría, pero pueden hacerlo.

Falta de unidad de criterio, porque mientras en Madrid se asegura que solo se deja salir a aquellos que tiene un perfil de protección internacional o colectivo vulnerable, la realidad es que si disponen de pasaporte, pueden sacar el billete y viajar. Así lo atestiguan fuentes de COPE en Canarias.

Todo gracias a que como han ratificado dos magistrados, a estas personas no se les puede retener por encima de las 72 horas, el tope que marca la ley. Agustín Santana, abogado de la comisión de turno de oficio en Las Palmas, señala que estas personas “incluso pueden tener una orden de expulsión que puede ser recurrida y por tanto no se haya resuelto, incluso después de esto se podría recurrir a los tribunales de lo contencioso administrativo y seguir adelante en un procedimiento. Por lo tanto no los puede retener en ningún sitio y bajo ningún concepto".

De esta manera, los inmigrantes se están buscando la vida, los policías, han recibido una orden a la que hemos tenido acceso en la que se les insta a dejar libre a aquel que lo pida, acompañado o no por amigos o familiares. Previamente tienen que hacer una consulta a policías de la comisaría de extranjería por si hay alguna orden o cualquier impedimento. No suele haberlo.

Mientas tanto continúan las repatriaciones, pero con la "discrección" a la que aludía esta semana Pedro Sánchez, para llevar a cabo esta serie de procesos. Gota a gota, casi de forma imperceptible, cada semana 16 personas. Desde Interior no comentan, pero reconocen que están intentando recuperar capacidades de devolución.