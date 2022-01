Los hoteleros esperan que España elimine la doble pauta en los menores británicos

Las bajas expectativas de los hoteleros para los dos primeros meses del año han variado una vez que Reino Unido ha decidido modificar su política de control sanitaria para los turistas de su país. El gobierno de Boris Johson ha decidido relajar las condiciones de entrada a su país y los turistas británicos ya no tienen que realizarse una prueba de antígenos antes de regresar a las islas, y aún más importante, al volver ya no es necesario una prueba PCR, bastará con un test de antígenos, que en caso de que su resultado sea positivo, habrá que respaldarla con una PCR, además no será necesario el aislamiento completo entre la llegada y la prueba de antígenos.

Esta decisión del ejecutivo británico ha animado las reservas para Canarias que en los dos primeros meses del año habían caído sustancialmente debido a las restricción de los turistas del Reino Unido, incluso Jet2, la segunda operadora más importante del país y uno de los mayoristas que mayor número de turistas desplaza a Canarias, había incrementando su oferta en un 150 %.

Los hoteleros aplauden la decisión de Reino Unido y reconocen que cualquier laxitud en las medidas generan un incremento de reservas muy necesarias para salvar la campaña de invierno, la más importante del Archipiélago. José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas aseguraba que “es una buena noticia para el destino Islas Canarias y espera que suponga una reactivación de las reservas para enero y febrero que estaban paralizadas.”

Iba más allá, el empresario hotelero José Fernando Cabrera, quien aseguraba que ya se está viendo un incremento en las reservas, no solo de los turistas británicos, también de los alemanes de cara a los primeros meses del año.

Sin duda la decisión de Gran Bretaña es una gran noticia para el sector, para apuntalar la llegada de turistas, todavía queda que España mueva ficha y decida eliminar una restricción que ha sido muy criticada; la obligatoriedad de la doble pauta en el rango de edad entre los 12 a 16 años.

Esta medida es reprobada por los hoteleros canarios, Nicolás Villalobos, director General del grupo Be Cordial ya había mostrado su indicación calificando al Gobierno de España como el Grinch de la navidad, una criatura que venía a perjudicar las vacaciones navideñas de miles de británicos en Canarias al solicitar una prueba que no tiene sentido, en los mismos términos se había mostrado el Presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, que en un duro comunicado había acusado al Ejecutivo de ser los responsables de provocar decenas de miles de cancelaciones.

Mañaricúa, también espera que España elimine la doble pauta a los menores británicos y vuelva a solicitar el certificado digital, prueba diagnóstica basada en un test de antígenos o certificado de haber pasado la enfermedad, asegura que “es la única manera de volver a remontar y recuperar los números del pasado.”