Los hoteleros advierten de que los costes que afrontan son superiores a los precios que ofertan

El consejero y director de expansión de THE Hoteles, Carlos Jimeno, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias en la programación especial que la cadena realiza desde Londres con motivo de la World Travell Market, la feria de turismo más importante del planeta y junto con la ITB de Berlín la más trascendente para las islas canarias,

Jimeno se ha congratulado por el 30 % de incremento que ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias, a su juicio, “las cosas no van del todo mal” reconoce que las plazas ya están contratadas y remarca que el año turístico “ha tenido altibajos, septiembre muy bueno, octubre no tanto, noviembre está siendo muy bueno,” pero advierte de que los hoteles no tienen mucha más visibilidad, a colación de que no saben como irán las reservas en los próximos meses: “sabemos que diciembre no está viniendo más y ya a partir de enero no tenemos ni idea.”

Jimeno desvela que durante la cena de Jet2 Hollidays los directivos de la empresa son muy optimistas: “están aumentando flota, para ellos Canarias representa un 30 % de su flota y las previsiones son muy buenas,” sin embargo, el consejero de THE Hoteles aclara que “una cosa es ocupación y otra rentabilidad,” y en este sentido, reconoce que los ingresos de los establecimientos hoteleros han subido porque se han incrementado los precios al igual que también se han incrementado sus costes: “ha habido una especie de descorche, pero todo está muy caro, por lo que se han gastado más, pero también los hoteles han tenido unos costes que se nos han incrementado exponencialmente.”

El empresario turístico advierte del incremento que los gastos que ha tenido, por ejemplo, la factura eléctrica para los hoteles: “a nosotros, nos han subido un 40 %, pero hay gente que está pagando el doble,” sin embargo, la subida de la factura eléctrica no ha sido la única, alerta también de los costes laborales al adaptarlo a la reforma.

A la hora de establecer un equilibrio entre el aumento coste que debe afrontar el empresario hotelero y el incremento del precio del hospedaje, Jimeno asegura que “no existe equilibrio” porque el aumento de los gastos es superior a lo que pagan los clientes: “si lo hacemos así, perderíamos mercado y oportunidades, ha habido una caída de rentabilidad claramente, no es proporcional mantener los precios con la subida de los costes.”

Uno de los inconvenientes que tiene el sector son las reservas de última hora porque los empresarios no pueden realizar sus previsiones a corto o medio plazo, según Jimeno esto se produce por “una cuestión de incertidumbre, esperan un poquito a ver que pasa, por si hubiese una hipotética bajada de precios.”

Sobre los esfuerzos que realizan las administraciones públicas para impulsar el destino Islas Canarias, el director de expansión de THE Hoteles, reconoce que “se han hecho las cosas razonablemente bien,” la cualificación de las zonas turísticas están reinvéntalo en el negocio y, por otro lado, renace que se “ha hecho buen marketing, por parte de todos, incluido la administración y se nota el respaldo y el apoyo de las administraciones, sobre todo en el marketing en el exterior.·

Jimeno no elude el debate de los problemas que acucian al sector desde diferentes posiciones, el cambio climático y la huella de los turistas, la moratoria para evitar un mayor crecimiento turístico, la influencia de los turistas sobre la sobrepoblación en el archipiélago, a su juicio, “si se baja la presión y ello supone aumentar la calidad del turista y, por tanto, incrementar los precios, la rentabilidad será mucho mayor, cuanto más gasto y más turista y de mayor calidad; mejor, otra cosa diferente es que por la lejanía y estructura comercial que existe en el turismo a nivel mundial, se pueda hacer que hoy en día no se puede realizar.”