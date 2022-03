Los hosteleros reconocen que una huelga de transportes en Canarias sería la puntilla al sector

El presidente de la Asociación de bares, cafeterías y restaurante de la provincia de Las Palmas, Fermín Sánchez, ha asegurado hoy en La Mañana de COPE Gran Canaria que una huelga de transporte en Canarias “sería la puntilla” al sector de la hostelería “ahora que se eliminan todas las restricciones que el turismo está llegando, es un mal momento para la huelga, entiendo que hay que pelear por el puesto de trabajo de cada uno, pero al final el transporte nos afecta a todos.”

Lo que sí está generando efectos adversos a los hosteleros es la huelga en la península debido a la escasez de productos básicos que necesita el sector para mantener su actividad: “progresivamente vamos notando que ya productos de la península o están llegando al nivel que nosotros necesitamos.”

Reconoce que los cierres de empresas a consecuencia de la huelga de transporte está generando que no lleguen a Canarias carne, pescado, frutas, hortalizas que modifican el menú diario que ofrecen los hosteleros “si no tenemos productos no podemos elaborar los menús, nos estamos reinventando con lo que tenemos, salsas, aceites también son productos que están siendo afectados en la distribución.”

Por ahora el impacto no está generando medidas drásticas como cerrar restaurantes que por su dependencia del exterior no tenga provista su despensa, ni tampoco reducciones de jornadas laborales con el consiguiente despido de empleados, asegura Sánchez, que “tratamos de trabajar productos locales, canarios y por ahora no llegamos al punto de cerrar o despedir.”

Sánchez también valora la eliminación de las restricciones a partir de este sábado, reconoce que a pesar de ya disfrutar de un 100 % de aforo “al mantener la distancia de seguridad, en muchos de los casos no se podía mantener el 100 %.,” no obstante apunta “es una buena noticia, es una decisión lógica, nos ayuda a la normalidad, nos da un poco más de vida y volvemos a la normalidad después de dos años.”