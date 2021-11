Los hosteleros de Las Palmas quieren que el certificado covid sea obligatorio en sus locales

Los hosteleros de Las Palmas han sido reaccionado ante la petición del Gobierno de Canarias de plantear que el certificado covid sea voluntario en los establecimientos.





Ayer anunciaban que la petición y la presentación del certificado covid tendrá carácter voluntario tanto para las actividades y establecimientos públicos que lo requieran tanto a los trabajadores como a los usuarios, una decisión que será sometida el lunes a ratificación judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Es decir, aquellos espacios de usos públicos en las islas podrán ampliar el aforo y horario con la condición de que pidan la acreditación de prueba negativa, de haber pasado la enfermedad en los últimos 180 días o de vacunación a los usuarios, quienes por otra parte, podrán entregarlo o no.

Los hosteleros consideran que se trata de una buena idea aunque han señalado que debería ser una medida obligatoria como ya ocurre en muchos países europeos. Antonio Márquez, presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio ha destacado en COPE Gran Canaria que saben “de quién depende a la hora de aplicarlo si del gobierno nacional o del europeo, pero creemos que tiene que ser obligatorio. Muchos restauradores y hoteleros, ya lo hacen basándose en su derecho de admisión. Más que voluntario creemos que debe ser obligatorio”.

Asegura que es una medida que muchos ciudadanos estarán dispuestos a realizar, sobre todo porque tan solo hay unos pocos que no entienden o no quieren vacunarse. “Los pocos negacionistas, hacen mucho ruido. Se ha dado el caso de gente que te cuenta y de que van a los locales solo para que no les dejen entrar. Los que vienen realmente a los establecimientos no nos suelen poner problemas. Hay unos pocos que no lo entienden y hacen mucho ruido”.

Antonio Márquez: “Es una medida potente por parte del gobierno, pero hay que ser más abierto y más valiente para exigirlo como ya pasa en el resto de países de Europa. Yo creo que hay que hacerlo obligatorio, aparte de que es una enseñanza...”

“Los que nos hemos vacunado, los que hemos cumplido las normas, los que hemos cerrado y cumplido con todo lo que nos han dicho, debemos ser recompensados por el esfuerzo. No puede ser que tratemos todo el mundo por igual. El joven que ha cumplido, se ha vacunado, se le debe reconocer el esfuerzo que ha hecho, no estar al mismo nivel que el que vaya en contra. No me parece justo”, aseveró.

Además, señala en COPE Gran Canaria que “desde el año pasado el ocio nocturno lleva pidiendo que solo entren en los locales los que estuviesen vacunados. Es algo que ya habíamos pensado”.

“SI HAY RESTRICCIONES EN AFOROS, PELIGRA NUESTRA CAMPAÑA DE NAVIDAD”

Antonio Márquez, espera que esta medida sirva para que puedan mantenerse abiertos al público, porque quieren seguir trabajando con “toda la normalidad posible”.

De cara a las navidades, el portavoz dice que en el caso de que se implante dicho certificado voluntario, se debe anunciar e informar de lo que se va a realizar. Antonio Márquez dice que los hosteleros están dispuestos a pedir el certificado a todo el cliente que llegue o que presenten un test negativo.

Antonio Márquez: “Estamos bastante positivos, confiamos que el Gobierno no vuelva a cargar sobre la hostelería. Hemos cumplido y esperamos que ahora no nos tiren para atrás nada. Ya a la altura a la que estamos, ya tenemos todas las mesas, con sus aforos y distribución. Si nos restringen nos va a suponer un caos y nos han desgraciado”.

Concluye destacando que “el Gobierno debe ser valiente y exigirlo con dos narices. Los que no se vacunen que se vayan para su casa o que vayan a clubs para ano vacunados o a lo que sea”.