"Los hosteleros de Las Palmas estamos devastados por las nuevas restricciones"

Los hosteleros de Las Palmas de Gran Canaria no han recibido las nuevas restricciones con alegría. A partir de mañana, los establecimientos de restauración tendrán que cerrar totalmente a las 0 horas.

En cuanto a las medidas presentadas por el Gobierno de Canarias que se refiere a la hostelería, su cierre se fija a las 0 horas. Se mantienen las 6 personas por mesa como máximo y dos en barra con separación de más de dos metros. También se prohibe fumar en terrazas y otros lugares en el exterior en bares y restaurantes, así como en los locales públicos.

La petición de un hostelero: "En Navidad, controlen las reuniones familiares, no los restaurantes" Antonio Márquez, lamenta que no se haya contado con ellos en la elaboración de las nuevas restricciones Las Palmas de Gran Canaria 03 dic 2020 - 12:25

Una situación que desde la Asociación Vegueta, Ocio y Restauración han criticado. Olga Palacios, la gerente, dice que todo el sector está muy sorprendido de que se hayan tomado estas medidas que "perjudican aún más a los empresarios". Además considera que el foco hay que ponerlo en las reuniones y fiestas privadas, porque "hemos demostrado con creces que nosotros no somos los focos de esos rebrotes. Nosotros seguimos escrupulosamente con todas las normas sanitarias".

"EL SECTOR DE HOSTELERÍA EL MÁS CASTIGADO"

Olga Palacios asegura que "están castigando otra vez al sector. La única oportunidad que tenía la hostelería para poder intentar levantar un poco la cabeza, hacer números y poder subsistir en la situación actual, nos las han quitado. Yo he recibido la llamada de un empresario que va a tener que cerrar, porque no puede".

"Hay gente que está luchando a muerte. Yo acabo de recibir una llamada de uno de ellos porque no puede más. Nadie les ha ayudado en ningún aspecto legal para la renegociación en alguna de las restricciones impuestas por las autoridades públicas. Por ejemplo en los alquileres de los locales. Hay algunos propietarios que son coherentes con la situación actual y hay otros que no", añade.

Olga Palacios: "Hay gente que no puede más, porque cada día que abren acumulan deudas y muchos de ellos llevan así desde marzo. No pueden más. A los establecimientos no se les está ayudando como en otros países: como pasa en Alemania y Francia, que con el cierre de los establecimientos les abonan la facturación correspondiente al mes de 2019. No pedimos eso, sabemos que no se puede, pero queremos que nos ayuden. Actitud y hechos. No queremos buenas palabras, solo hechos".

De cara a las reservas en los restaurantes para las cenas de empresa o reuniones familiares, la gerente asegura que "habrá mucha gente que no acuda o cancele las reservas que han hecho para estas fechas en los restaurantes".

Esto es un escenario que también manejan los empresarios. Desde la asociación piden a las administraciones públicas que ayuden a este sector para que puedan salir "a flote", ya que se trata de uno de los más castigados en esta crisis sanitaria.