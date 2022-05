Los Gofiones advierten de que el pregón de las fiestas del pino será diferente, transgresor y excepcional

Los Gofiones serán los encargados de pregonar las fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino el próximo 26 de agosto. Después de dos años sin festejos multitudinarios, se espera que esta edición recupere la normalidad tras la pandemia, con un tradicional programa de actos que comenzará a finales de agosto y concluirá a mediados de septiembre, entre ellos la romería ofrenda, que como cada año tendrá lugar el 7 de septiembre.

El presidente del grupo, José Afonso, reconoce que “dar el pistoletazo de salida de las fiestas mayores de la isla es un orgullo, un placer y no cabe en el cuerpo la sensación cuando me llamaron y me lo comunicaron.”

Sobre el contenido del pregón ha sido muy cauto: “queremos mantener un poco en secreto, con un velo por encima para que sea una sorpresa.” Sí ha desvelado que será algo diferente y excepcional, da pequeñas pistas al afirmar que en la última década han ido un poco más allá de un grupo folclórico al uso: “somos un grupo que hemos pasado algunos límites, hemos ido un poco más allá, hemos metido teatro, diálogo, cantar en medio de los pasillos al oído del público y más en esta ocasión que lo merece. ”Añade que para el grupo es un privilegio, orgullo, una responsabilidad “estamos acostumbrados a ser un grupo bastante transgresor y nos gustan los retos y este es uno de los grandes.”

Afonso asegura que la incertidumbre de la pandemia ha generado que no hayan tenido mucho tiempo para preparar el pregón: “debido a la situación sanitaria que vivimos, no sabíamos si se va a producir la romería y si un pregón como tal, esperamos estar a la altura.”

Lo que está claro es que habrá algo de música al tratarse de una formación musical folclórica “el pregón irá sostenido por un aporte musical, esto es lógico, siendo Los Gofiones, habrá una parte musical, pero todavía quedan reuniones técnicas para cerrar todo lo que nos queda por hacer y entre los conciertos que tenemos, iremos trabajando en el pregón.”

Afonso agradeció al Ayuntamiento de Teror el encargo, reconoce que la vinculación del grupo al municipio es muy grande porque algunos de sus componentes proceden de la villa mariana y han participado en muchos actos de la Villa, sin ir más lejos, este fin de semana son los encargados de poner la música a la emblemática festividad de la quema del barco y el castillo.