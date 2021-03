Los farmacéuticos alertan de nuevos brotes de covid si los supermercados venden test de antígenos

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, Juan Ramón Santana, y su homólogo en Santa Cruz de Tenerife, Manuel Ángel Galván, se han mostrado en los micrófonos de COPE Canariascontrarios a la iniciativa que ha puesto en marcha Alemania con la venta de test de antígenos en algunas cadenas de supermercado.

“Estos test tienen unas limitaciones que pueden hacer que el resultado sea falso negativo”. Manuel Ángel Galván asegura que, de esta forma, personas que creen no tener el virus pueden actuar de forma “inconsciente” y producirse así graves rebrotes.“Con la venta de test en supermercados, podemos tener problemas muy graves de brotes”.

Sin embargo, este no es el único inconveniente que existiría para comercializar los test en supermercados en España. Según los farmacéuticos, es esencial que la prueba la realice un profesional que sepa coger bien la muestra, analizarla, eliminar el residuo sin riesgo de propagación del hisopo y teniendo un registro de la información aportada por dichos test. “El inconveniente de estos test es que no serviría de nada realizarlos si no se tiene un control clínico de los resultados”.

“En España la legislación es más garantista, por eso no lo permite”, destaca Juan Ramón Santana. Advierte que las oficinas de farmacia se han puesto a disposición de Sanidad para que cuenten con este servicio para llevar a cabo test como ha ocurrido en otras comunidades españolas como Madrid, Cataluña o Galicia, ya que cuentan con personal formado para ello.

“Para que los test se pudieran vender en los supermercados de España un laboratorio tendría que llevar a cabo unos procedimientos muy largos y acreditar que un usuario sin experiencia pueda realizarse la prueba sin que afecte a los resultados o a la seguridad sanitaria”. Algo que, según los farmacéuticos, no es posible con el test de antígenos.

Manuel Ángel Galván cree que la medida tomada por el Gobierno germano responde más a “un interés comercial que sanitario”. “¿Cómo vamos a fiarnos de un test hecho por un particular, sin conocimientos?”, cuestiona el presidente del Colegio de Farmacéuticos.