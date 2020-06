Los expertos advierten que la mascarilla mal utilizada puede ser un foco de contagio

La distancia de seguridad, las mascarillas o la higiene de manos serán algunas de las medidas que tendrán que adoptarse como habituales en la 'nueva normalidad'. Se tratará de un complemento más en la vida diaria. Por ello, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, Juan Ramón Santana, ha querido dilucidar las dudas que se plantean sobre el uso de la mascarilla.

¿Dónde debemos comprar las mascarillas?

Según el farmacéutico, se pueden adquirir estos equipos de protección individual tanto en las farmacias como en los comercios siempre que esté regulado su procedimiento de fabricación. Según Juan Ramón Santana es esencial que estén homologadas para que cumplan su función y, por lo tanto, que se controle la calidad del producto. Para ello, afirmaba, “hay que vigilar que cumplen con el etiquetado exigido por la normativa”.

¿Qué mascarilla debemos usar?

Existen varios tipos de mascarillas. Sin embargo, Juan Ramón Santana recomienda las quirúrgicas o higiénicas para la población en general. Para el experto, las caseras o de tela no se sabe si protegen o no, por lo que hay que acudir a las que están homologadas.

¿Y la población vulnerable?

Para aquellas personas que se encuentran dentro de lo catalogado como ‘grupos de riesgo’, se recomiendan las mascarillas FPP2, es decir, aquellas autofiltrantes. “Estas están destinadas a personas con patologías o a personal sanitario”, apuntaba Juan Ramón Santana.

¿Cuánto tiempo podemos utilizar la misma mascarilla?

El farmacéutico insistía en que las mascarillas FPP2 tienen un uso máximo de 8 horas continuadas y la mayoría no son reutilizables, aunque debe atenderse a las indicaciones aportadas por el fabricante. “Estas mascarillas están hechas para uso sanitario, por lo que su durabilidad se correspondería con una jornada laboral”, insistía Juan Ramón Santana.

Sin embargo, él señalaba que, si la mascarilla se encuentra guardada sin humedad y no está sucia, se puede utilizar varios días si no se emplea durante una jornada continuada. “Si se utilizan durante más tiempo los filtros comienzan a no funcionar como deberían”.

¿Mascarilla FPP2 y quirúrgica al mismo tiempo?

Según el experto, “poner la mascarilla quirúrgica encima de la FPP2 evitaría que saliera más aire que pudiera contaminar, pero también podría generar problemas para respirar. Esto no es recomendable”. Él decía que esta acción puede verse en un médico que trabaja durante toda su jornada con mucho estrés y muchos pacientes contagiados, sin embargo, para la ciudadanía sin riesgo extremo y con carácter general no se recomienda este uso.

“La mascarilla FPP2 ya tiene unos filtros que ayudan a evitar el contagio, no es necesario usar dos mascarillas”, afirmaba.

¿Usar mal la mascarilla puede revertir algún riesgo?

En los últimos meses, la población ha tenido que habituarse a utilizar este equipo de protección individual a diario para acudir a los diferentes establecimientos o salir a la vía pública siempre y cuando no se pueda garantizar la distancia mínima de seguridad. Imágenes de personas con la mascarilla en la barbilla, debajo de la nariz, en la mano, en el codo, colgada de una oreja, etc., son habituales hoy en día.

Además, son muchos los que tocan la mascarilla más allá de los elásticos a la hora de colocársela, una serie de conductas que podrían conllevar un riesgo de infección del virus. Según el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, “es importante llevar la mascarilla y usarla adecuadamente, ya que, en caso contrario, podría ser un foco de contagio”.