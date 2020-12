Los especialistas piden aumentar la vigilancia y la contundencia de las sanciones a los incumplidores

El jefe de epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Amós García, ha pedido intensificar la vigilancia y sancionar de manera contundente aquellos comportamientos que contradigan las recomendaciones sanitarias que están en vigor. Algo que plantea para reducir la posibilidad de un aumento de los contagios a consecuencia de las navidades.

Un periodo de tiempo en el que solicita a los ciudadanos escapar de las muchedumbres, no estar en espacios cerrados pocos ventilados, usar siempre la mascarilla y no quitárnosla ni siquiera cuando veamos a los familiares. Pide también continuar con prácticas como lavarnos las manos y mantener la distancia física.

Amós García señala que se trata de convivir con el virus, porque ahora mismo, no podemos vencerle hasta que llegue la vacuna. “La ciudadanos tiene que ser consciente de que las navidades tienen que ser diferentes. Este año se trata de que trabajemos para que las navidades de 2021 no nos falte nadie, como consecuencia de que hemos bajado la guardia y alguien se ha contagiado. No tienen que ser peores, serán distintas”, dice este experto.

EL ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS CHACHO TÚ, “ EL CALDO DE CULTIVO IDEAL PARA UN BROTE”

En los micrófonos de COPE Gran Canaria, Amós García reconoce que la imagen que vimos en el almuerzo navideño de esta murga es “ de las que uno no le gustaría ver ni en pintura. Una manifestación clara de irresponsabilidad, de no ser consciente del momento que vivimos y lo que puede significar este tipo de reuniones”.

En esta línea, reconoce que existe la posibilidad de que algunas de las personas que asistieron al banquete, hayan salido infectadas y que a su vez, estas transmitan el virus a otras con las que conviven. “Es el caldo de cultivo ideal para crear una brote”.

También le preocupa que nos hayamos enterado en redes sociales y que muchos no sean conscientes de la seriedad de la situación que vivimos. “Estos comportamientos son los que favorecen una tercera oleada, y esto no es una metáfora. Estamos teniendo algunos indicadores que nos pueden indicar que en enero podríamos entrar en esa tercera oleada, esperemos que no”, apostilla.