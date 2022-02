Los enfermeros hacen una llamada a la prudencia y alertan de la alta mortalidad de la covid

La mortalidad en las últimas semanas es el principal motivo de preocupación del personal sanitario que, día a día, sigue combatiendo en primera línea los efectos de la pandemia.

Así, la presidenta del Colegio de Enfermerías de la provincia de Las Palmas, Rita Mendoza, aseguró en COPE Gran Canaria que: “la mortalidad nunca había sido tan elevada, sigue muriendo gente y eso nos preocupa mucho. Tenemos que apostar por la salud y la vida, pero esto no ha terminado todavía, ni acabará pronto. Debemos seguir cuidándonos y apelando a la prudencia”.

Para Mendoza, usar la mascarilla en lugares de poca ventilación y sin posibilidad de mantener la distancia, sigue siendo un aspecto vital para protegernos de la enfermedad: “A pesar de que desde el jueves podemos quitarnos la mascarilla en la calle, hay que llevarla puesta cuando haya aglomeración de personas, porque es lo necesario y lo más prudente. En lugares cerrados y al aire libre si no se mantiene la distancia, hay que ponérsela siempre”, enfatizó.

La presidenta del órgano colegial tiene la sensación de que se ha regresado pronto a la normalidad, algo que considera un error: “Parece que se está volviendo muy rápido a la nueva normalidad y es pronto, porque no hay suficiente información de lo que está pasando para creer que la pandemia dará paso a la endemia. Nuestro trabajo es cuidar a la gente y la gente

enferma y se pone malita y hay que correr para sacar adelante a algunas personas”, declaró.

Asimismo, La sanitaria señaló las diferencias que observa entre la sexta ola y las anteriores: “Esta última ola es diferente a las demás. El comportamiento de la ola y la manera de abordarla ha cambiado. Cambiaron las formas de prevención y el control de la infección y ahora somos menos proactivos, hay menos rastreos, las medidas no son especialmente restrictivas y se le pide a la gente que haga un enfoque basado en su propio auto cuidado y con esta ola estamos más desbordados que antes”.

Por último, Rita Mendoza, recordó que el colapso en el servicio de urgencias de los hospitales es alarmante: “Se le ha dicho a la población que intente no saturar el servicio sanitario y eso hace que las personas aguanten hasta que vienen a urgencias muy enfermas y con patologías agudas. Ese cambio en el perfil genera presión. Aumentan los ingresos y no siempre hay camas disponibles. Esto no es de ahora, es de siempre, pero se ha agravado con la sexta ola y hay que poner medidas correctoras”.