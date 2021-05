Los empresarios de Vegueta, indignados con los botellones: “Algunos restaurantes se plantean demandar”

Olga Palacios, gerente de la Asociación Vegueta Ocio y Restauración, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, que los empresarios de la zona están “absolutamente indignados y devastados” por las imágenes que se observaban el fin de semana en algunas zonas del casco antiguo de la ciudad de jóvenes haciendo botellón sin mascarillas ni respetando la distancia de seguridad.

La presidenta de la asociación insiste en que ahora que los restaurantes tenían un respiro debido a la ampliación del horario de apertura para los establecimientos hasta las 00:00 horas, se están viendo gravemente afectados por el comportamiento de jóvenes que no cumplen con las medidas sanitarias. “Justo ese grupo de personas va en el tramo horario en el que se les permite abrir a los restaurantes. El perjuicio es devastador. Hay algunos que se están planteando demandas”

Olga Palacios denuncia que “no puede ser que haya personas sin control que colonicen puntos de la ciudad como si fueran suyos y generen un perjuicio grave a los que les rodean, vecinos y empresarios. Es vergonzoso”.

La presidenta de la asociación ha señalado que la sensación que tienen los hosteleros es que no hay dispositivos policiales suficientes o existe una falta de efectividad real. “Una pareja de policías no puede actuar con un aluvión de jóvenes”, advierte.

Por ello, Olga Palacios teme que la situación producida este fin de semana por decretarse el fin del estado de alarma y eliminar el toque de queda vuelva a suceder. “Puede volver a pasar”, lamenta, “no se ha puesto la energía en solucionar el problema”.

Los vecinos de la zona, por su parte, aseguran que lo ocurrido el fin de semana ha sido “un escándalo”. Josefa Sánchez, presidenta de la Asociación de Vecinos de Triana y San Telmo indica que las aglomeraciones que se producían recordaban a momentos prepandemia. “Estaban haciendo botellón, sin mascarilla y los policías no participaban, estaban ahí pero solo miraban”.

Por su parte, Loli Santana, vecina de Vegueta ha confirmado que hacía tiempo que no veía tanta aglomeración en la zona. “Para los vecinos fue asombroso, no respetaban nada”. Esperan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Estado tomen medidas para que las imágenes no se vuelvan a repetir en uno de los puntos conflictivos de la ciudad y que, así, no se condicione el devenir de la pandemia.