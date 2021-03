Los empresarios sobre las terrazas exprés en la capital grancanaria: “Ha faltado liderazgo”

Mario Reyes, el gerente de Vinófilos y responsable de Enoteca Restaurante El Zarcillo, en Tafira, ha criticado la situación generada en torno a las terrazas exprés y la gestión que deben afrontar los empresarios para poder instalarlas de nuevo en este nivel 2 reforzado en el que está ahora mismo Las Palmas de Gran Canaria.

Los responsables de este negocio iniciaron el 4 de febrero el trámite de instalación de una terraza por la vía ordinaria. Después de escuchar en COPE Gran Canaria al alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, decir que bastaba una declaración responsable, preguntaron al consistorio por esta posibilidad. La respuesta que obtuvieron fue que el alcalde había hecho unas declaraciones que invitaban a la confusión y que el ayuntamiento no tenía un protocolo o directriz para hacer ese trámite de forma rápida, añadiendo que la única forma que existía es la ordinaria.

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR LA LICENCIA PARA LA TERRAZA

Añade que les han parado el trámite para instalar una terraza, diciendo que les licencia de apertura, la cual fue solicitada desde octubre de 2020, y a día de hoy sin respuesta. También les solicitaron una declaración responsable, sin aportarles más datos sobre cómo debía ser.

Reyes cree que “no hay coherencia entre lo que se dice y lo que pasa después. Una persona que trabaja conmigo, tramito la gestión y una de las cosas que escuchamos que me horrorizo, era que lo que había dicho el alcalde no era lo que se podía hacer. No se puede decir una cosa que después tus empleados no pueden cumplir”.

PIDE UN MAYOR LIDERAZGO DE LAS ADMINISTRACIONES

Echa en falta un mayor liderazgo en el ayuntamiento sobre este asunto y en general en los responsables de las administraciones. “Los que estamos capitaneando los barcos, tenemos que tomar muchas decisiones, pero creo que el liderazgo ahora mismo es una virtud y estamos carentes de liderazgo. Ya sabíamos antes de la pandemia que no teníamos líderes y vemos que ahora el liderazgo es algo muy escaso. Termina añadiendo que “los capitanes no están pensando en los marineros y no sabemos ninguno cual es el puerto de destino, pero tenemos que mantener la flota a salvo”.