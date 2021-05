Los empresarios protestan: en Canarias con toque de queda y en Andalucía las discotecas abiertas

Carlos Bethencourt, presidente de la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de Triana, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que comprende que tenga que haber normas y ciertas restricciones, pero no que se mantengan todas sin una explicación de que contienen los contagios. “¿Por qué el toque de queda a las 23:00 horas y no a las 22:00 o a las 24:00?, ¿Por qué no nos lo explican?”, cuestiona.

Según el empresario, hay comunidades autónomas españolas como Navarra que están incluyendo nuevas medidas para facilitar la recuperación económica relajando algunas medidas e implementando novedades como el uso de medidores de la calidad del aire. “Se están utilizando incluso en locales de ocio nocturno para medir si se puede utilizar el espacio o no”, apunta.

En Andalucía también se permitirá la apertura de estos espacios en los municipios que se encuentren en nivel 1 de alerta sanitaria hasta las 2 de la madrugada y se eliminará el toque de queda.

“En Canarias seguimos como estábamos. Parece que la normativa tiene sus más y sus menos y no entendemos las razones del Gobierno para mantener exactamente las mismas restricciones cuando la situación pandémica es distinta”, indica.

El empresario asegura que desde el sector están “preocupados”, ya que desconocen cómo pretende el Ejecutivo regional reactivar el ocio y la economía en las islas si se mantienen las restricciones como hasta ahora. “Las cosas están mal, no llegan las subvenciones europeas, estatales o autonómicas”.

Carlos Bethencourt ha confesado que si continúa la crisis sanitaria y económica, cuando se quiera reactivar el sector habrá muchos empresarios que no podrán volver a abrir. Por ello, incide en que la norma debe ir acompañada de una justificación.

“Ha habido una política de creerse lo que se lee y ya está. No nos informan de en qué se basan para tomar esas medidas, no sabemos en qué sectores se están produciendo los contagios”, critica.

El empresario indica que están en contra de la determinación tomada por el Gobierno regional porque en Andalucía hay informes que acreditan la posibilidad de abrir el ocio nocturno y eliminar el toque de queda. “Me gustaría que me dijeran que en Canarias hay unos informes que acreditan que no se pueden abrir los establecimientos de este sector porque el contagio es diferente aquí”.

Bethencourt cree que la decisión tomada este jueves en Consejo de Gobierno se basa en “la desidia” y “la inercia”, que lleva a mantener las mismas restricciones, pero también, según el empresario, nos puede sumar en más pobreza.