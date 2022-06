Los empresarios extrahoteleros de Las Palmas se quejan de "la avalancha" de propietarios de la UE

La Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (AEAT) ha denunciado este martes que los complejos del sur de Gran Canaria "sufren por la avalancha de nuevos residentes de la UE", que compran apartamentos y reclaman utilizarlos libremente como propietarios.



"Hemos hecho el ruego formal en el Colegio de Notarios para subrayar el debido uso turístico en el suelo turístico, pero no nos han contestado. Incluso hay políticos que les cortejan y especulan con tener sus futuros votos y así olvidan su verdadero deber, que es la defensa del interés general", se queja el presidente de la AEAT, Tom Smulders, en un comunicado.



Esta patronal sostiene que los apartamentos en suelo turístico no pueden ser utilizados como domicilio, ni para realquilarlos a través de otras plataformas ajenas a la explotación en común.



Los turistas europeos que los compran, dice Smulders, "opinan que la inmobiliaria se les dio en la compra" también les dio "el paso libre en el uso" y "la plataforma que intenta aunarles profundiza en la desinformación y torea al gestor turístico".



"Los depredadores son residentes sobre todo de países europeos se están instalando cuantiosamente en la zona turística y a continuación más de uno se dedica al alquiler turístico ilegal. De repente uno se da cuenta que así el complejo turístico ya no sirve", advierte.



Asimismo, denuncia la mala imagen que ofrecen algunos centros comerciales e infraestructuras "obsoletas" de San Bartolomé de Tirajana, donde algunas zonas turísticas necesitan, a su juicio, de un "lifting facial" y de una intervención por parte del Cabildo.



Al respecto, aboga por que se apruebe un plan de modernización y mejora para los centros comerciales de San Bartolomé de Tirajana y por que el Cabildo lo tramite por la vía de urgencia, antes de que su degradación llegue a un punto de no retorno.



"Las Palmas de Gran Canaria entendió a tiempo el peligro y en ya dos legislaturas de diferente color político (Cardona/Barbero e Hidalgo/Quevedo) puso manos a la obra de manera continuada", dice Smulders, en referencia a los alcaldes Juan José Cardona (PP) y Augusto Hidalgo (PSOE) y sus respectivos concejales de Turismo.



La AEAT también echa en falta en el sur de Gran Canaria un ocio nocturno pensado para el turista.



A su juicio, esa carencia "resulta en una gran afluencia en fines de semanas de población local, que reclama lo que el cuerpo les pide, marcha".



"Decibelios como estrellas de calidad. Muchos locales sin permiso ni el debido control. Los preparativos antes de sumergirse, para gran parte de los jóvenes, les elevan a otras esferas etílicas y a la raya del polvo blanco. Ellos no duermen, ni tampoco los vecinos ni turistas cercanos", asegura Smulders.