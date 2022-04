Los empresarios canarios, atentos al "bajón" del empleo tras la Semana Santa

El vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, ha valorado de forma muy positiva la repercusión económica que va a tener esta Semana Santa, al ser la primera que se produce sin restricciones vinculadas a la covid, salvo la mascarilla en interiores que se mantiene hasta la semana que viene.

Una economía canaria que, si bien no se ha recuperado del todo, está en el camino de la mejora.‘’Los niveles de ocupación hotelera son favorables’’, confirma García, que pide esperar a ver cómo se comporta el mercado. Relata que una bajada en los turistas tras esta semana festiva entra dentro de lo normal, aunque afirma que estamos en una mejor situación que los dos últimos años de pandemia.

“Eso sí, si no pasa nada más”, destacaba José Cristóbal García, señalando a la cantidad de acontecimientos negativos para el ámbito económico que se han sucedido en los últimos meses, como la pandemia, el volcán de La Palma o la invasión de Ucrania. Un conflicto del que está muy atento porque puede afectar las ganas de viajar de la gente en los próximos meses.

El vicepresidente de la patronal también hacía una estimación de lo que puede ocurrir en los próximos meses con el paro, después de un marzo en el que Canarias conseguía los mejores datos a nivel nacional, con una bajada de 3.381 desempleados. Un dato que García relaciona con la temporada alta turística de invierno y con que el sector servicios en las islas tiene un mayor peso que en el resto de comunidades autónomas.

Advierte, no obstante, que tras la Semana Santa se notará un descenso en el empleo y que se dejará sentir, no tanto en el mes de abril, sino en los siguientes meses. Igualmente apuesta por un crecimiento de la actividad privada para mantener el gasto público. Un empleo en el ámbito privado de la economía que no ha recuperado las cifras anteriores a la pandemia, al contrario de lo que ha ocurrido en el sector público