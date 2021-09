Los cruceros burbuja no aportan gasto en la capital grancanaria

La temporada de cruceros comienza el próximo mes de octubre en los puertos de la provincia de Las Palmas. Será una temporada con más escalas en los puertos de dicha provincia y con la previsión de que nos visiten alrededor de 600.000 personas.

Unos datos positivos, aunque según la gerente de la asociación de empresarios de Santa Catalina, Angélica Rodríguez, no tienen muy claro que tipo de turismo va a venir desde el mes de octubre.

“Puede traer más escalas, pero ¿realmente va a seguir siendo el crucero burbuja con visitas burbujas o van a ser normales las visitas?”, añade.

Angélica Rodríguez, acuña al término 'cruceros burbuja', para referirse a los cruceristas que han venido en la temporada pasada a Canarias y que no han gastado ni un euro en los comercios. Es decir eran turistas que salían del barco, les daban una excursión en una guagua, los llevaban a comer y volvían al crucero sin apenas gastar dinero.

“Está muy bien que vengan cruceros, pero normalmente los que están viniendo son con visitas burbuja. No les dejan pasear por la ciudad, entonces eso quizás le puede dar negocio al puerto, pero a la ciudad no aporta nada. Cogen una guagua, los llevan a un sitio a comer, les dan una vuelta y luego los llevan al crucero” aseveró.

LAS VENTAS EN LOS COMERCIOS HAN CAÍDO UN 80%

La realidad de la zona es que la venta de los comercios ha caído en un 80%. Desde la asociación alegan que, si los cruceros que vienen tienen excursiones ya pactadas, van a seguir teniendo este problema, ya que no van a gastar por las zonas de afluencia turística como la suya.

Angélica Rodríguez: “Si sigue habiendo excursiones burbuja y no llegan a la ciudad, no gastan. Va a ser lo mismo porque hasta ahora no los hemos visto gastar por la zona. El 80% de las ventas han caído en los comercios y sumado con esta problemática tenemos también otras cosas que afectan”.

La gerente del colectivo asegura que “sumado a los cruceros también no está llegando ni el turismo de congresos, ni el IMSERSO, ni tampoco los funcionarios que venían a trabajar desde otras islas”.

“Antes había un turismo de congresos, venían los del IMSERSO y también cruceros como el Independence of de Sea, con un turista con un poder adquisitivo alto, funcionarios del gobierno que venían a trabajar por la zona y ahora tampoco vienen. Gracias a ellos teníamos unas ventas estupendas, pero ya no podemos decir lo mismo. También hemos perdido con el teletrabajo, ya que los funcionarios venían a trabajar. Además, los peninsulares han venido a la capital muy poco y ha sido todo restar”.

SANTA CATALINA, ZONA DE AFLUENCIA TURÍSTICA

La gerente de la asociación d empresarios comenta en los micrófonos de COPE Gran Canaria que Santa Catalina se designó zona de afluencia turística “por las camas hoteleras y a día de hoy hay hoteles que están cerrados”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La realidad es que “la mayoría de las ventas que se producían en nuestra zona, de afluencia turística, pues era desde luego con los cruceros porque había días que llegaban de 7.000 a 9.000 cruceristas”.

Angélica Rodríguez: “Ahora todo eso no existe, ya que son cruceros que vienen de islas cercanas y no de Madeira, por ejemplo, que llevan dos días navegando y lo que quieren es salir a las calles y gastar. Los barcos suelen venir de islas cercanas: Lanzarote o de Tenerife, muy cerca. Han salido por la noche y llegan por la mañana, por lo que no gastan igual”.

La gerente destaca que ni los empresarios de la zona ni ella “son optimistas. Estamos un poco al habla de lo que va a pasar en octubre y parece que no es muy halagüeño porque no hay reservas ni de alemanes, ni ingleses, ni nada de nada”.

“Existe preocupación con todo este asunto. Han cerrado muchos negocios, otros siguen en ERTE y algunos de ellos incluso siguen sin que les hayan pagado”, concluye.