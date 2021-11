Los comerciantes de Mesa y López piden que las obras de las ramblas cesen en navidad

El presidente de la zona comercial Mesa y López, Francisco González, ha pedido al ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que las obras que se están realizando en la zona intercambiando el pavimento de las zonas ajardinadas por adoquines cesen durante la navidad.

El consistorio está permutando los alcorques y ha comenzado por la zona de la plaza de España, el motivo del cambio es el peligro que supone para los viandantes que algunos han bautizado como “rompetobillos.” González reconoce que es una obra menor y que por ahora no genera ninguna complicación para los comerciantes porque no genera ruido ni levanta polvo, pero no desea que exista ninguna obra que pueda entorpecer las compras de los clientes.

Mesa y López es una de las zonas comerciales abiertas de mayor afluencia en la capital y durante estos días existe gran trasiego de consumidores atraído por las ofertas del Black Friday, al respecto, el presidente de los comerciantes del lugar apunta que “este año tendremos anticipación de ventas por dos motivos; las ofertas de los establecimientos y las noticias sobre el desabastecimiento y la posibilidad de no encontrar el articulo deseado en campaña navideña.”

Sin embargo, iniciativas como esta no aumentan las ventas de los establecimientos: “más que complementar las ventas, lo que hace el Black Friday es adelantarlas y por tanto sustituirlas, en el cómputo final, los ingresos se mantienen igual.”

El Black Friday es muy positivo para las grandes cadenas comerciales, son ellas las que marcan la agresividad de las ofertas, algo que por volumen no puede hacer el pequeño empresario, sobre este agravio, el empresario advierte que “el Black Friday se ha ampliado una semana, si una pyme no puede seguir esta tendencia, te quedas fuera de la atención que te pueda prestar el cliente, además hay que recordar que se vende a márgenes más pequeños, por lo que si no eres agresivo, es posible que no tengas margen de beneficio, por ello a veces el pequeño comercio utiliza esta semana para limpiar y renovar stock, hacer algo de caja y comprar productos nuevos.

Sobre un posible desabastecimiento, González reconoce que existirá: “los fletes han subido, se han multiplicado por seis, todo se ha encarecido, hay productos que no son viables traerlas y quieras o no alguna incidencia tendrá.”