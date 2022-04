Los comerciantes del rastro afirman que trasladarlos al Guiniguada sería su muerte definitiva

La asociación Rastro-Parque Blanco, que aglutina a la gran mayoría de los comerciantes del rastro de Las Palmas de Gran Canaria continúan en pie de guerra ante el ayuntamiento capitalino por la decisión del consistorio de trasladarlos al Guiniguada, concretamente en la vía de subida de la GC-110, frente al Teatro Pérez Galdós y el centro comercial Monopol.

Su presidente, José Solé, aseguro en La Mañana de COPE Gran Canaria que están dispuestos a no montar las carpas si el ayuntamiento no modifica el emplazamiento, considera que en lugar elegido por el equipo de gobierno no es el más adecuado porque perderían las ventas de los cruceristas que los domingos visitan la zona del Parque de Santa Catalina.

Solé remarca que ellos representan a 200 de los 300 puesteros y que en el colectivo existe unanimidad sobre el hecho de que abrir en el espacio designado por el consistorio sería la “muerte definitiva del rastro.” En los comerciantes hay mucha inquietud porque a día de hoy no saben cuando se podría ejecutar la resolución decidida por el ayuntamiento, sin embargo, advierte de que “incluso con una resolución firme, no nos vamos a ir al Guiniguada.”

El presidente afirma que el concejal de Desarrollo Sostenible y Turismo, Pedro Quevedo, no les hace caso: “no se ha dignado a sentarse con nosotros o por lo menos a escucharnos, ha salido en varias entrevistas a decir que no le ha llegado escritos, cosa que no es verdad, he publicado en medios de comunicación las dos notificaciones que se les ha enviado con número de registro junto a 300 firmas.”

Además, acusa a Quevedo de no acudir jamás al rastro a pulsar la opinión de los puesteros “el concejal no tiene ni idea, él sabe donde está ubicado el rastro y nunca ha venido, por lo que no conoce nada del rastro.”

Solé defiende la legitimidad asociación Rastro-Parque Blanco como la única que puede defender los derechos de los puesteros porque es la más numerosa, reconoce que en noviembre de 2021, se conformó una asociación “que fueron 5 personas y que ya no existe” llamada asociación Tamaragua formada por Nueva Canarias que se separó poco después.

Sobre otros emplazamientos cerca del parque blanco, afirma que en los escritos enviados al ayuntamiento, especificaron tres lugares: “El intercambiado, que aunque el concejal afirmó que lo tenía prometido a otras asociaciones, solo son dos veces al año, este lugar es espectacular y el muelle de Sanapú, pasando el acuario y la zona del museo Elder, en este último espacio, lo teníamos con metros incluidos y es más grande esta zona que el parque blanco.”

La zona del Parque Blanco, siempre ha sido el paraje donde se monta todos los domingos el rastro de Las Palmas de Gran Canaria, sin embargo, con motivo de la nueva ordenación urbanística que experimentará esa zona con la implantación de la MetroGuagua, se hace necesario encontrar otra ubicación de forma permanente.