Los comedores sociales, la salvación de muchas familias canarias

Tras conocer que durante el estado de alarma en la provincia de Las Palmas Cáritas ha atendido a más de 3.000 familias nos hemos acercado a un comedor social de la isla para conocer de lleno esta realidad.

Se trata del comedor social Nuestra Señora del Carmen, en la zona Puerto-Canteras, que normalmente atiende diariamente a unas 55 personas en riesgo de exclusión social, con problemas mentales, toxicómanos o personas que reciben tan solo esa comida caliente al día.

Debido a esta crisis sanitaria y a las nuevas medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Sanidad este comedor ha tenido que adaptarse y ahora ofrece comida fría. Consta de una bolsa de plástico con bocadillos, fruta, yogures, agua, zumos o incluso alguna lata de atún para que puedan subsistir ese día.

COMIDA FRÍA EN TIEMPOS DEL COVID-19

Sor María del Carmen, la directora del comedor Nuestra Señora del Carmen, nos contaba que normalmente suelen atender en sus instalaciones a unas 55 personas, pero que ahora están ayudando a unas 90 personas que buscan alimentos. Ella relataba en COPE que se trata de una situación muy dificil y que al centro ahora mismo acude gente que nunca había necesitado pedir ayuda antes. "Es muy triste ver a estas personas que no tienen nada y que gracias a Dios podemos darles algo de comer".

"Ahora mismo es para dar gracias a Dios por todas la comida que estamos recibiendo de tantas personas solidarias. Lo vivimos con ese sentimiento de no poder dar comida caliente a todas las perosnas que se nos acercan, pero sí hacemos bolsas con muchas cosas que no se pueden estropear. Vivimos gracias a las donaciones anónimas, de colegios, de entidades, de centros comerciales... sería una lástima nombrarlos y que alguno se me quedara fuera. Intentamos ayudar lo máximo posible y en estos tiempos vemos la solidaridad de mucha gente", añadía.

Sor María del Carmen preparando las bolsas de alimentos

Sor María del Carmen: "Nosotros preparamos bolsas, unas 70 y después los que no están en lista intentamos darles bolsas. Sobre todo llama la atención muchas personas que vienen y que nunca los habíamos visto, no solo canarios, sino personas de otros países. También personas mayores. Son penas que se viven desde esta cercanía, porque te llegan a la puerta. No podemos solucionar todos los problemas pero lo que nos llega, lo intentamos solucionar. Sobre todo que se vayan con paz".

TAMBIÉN ESCUCHAN A LAS PERSONAS QUE LLAMAN A SU PUERTA

David González, trabajador social del comedor, asegura que el perfil de los que acude al comedor ha cambiado y que ahora es normal ver a madres o padres de familia buscando por comida. Dice que antes del estado de alarma eran casos cronificados y que desde que se declaró el estado la alarma han llegado hasta el comedor personas que forman parte de familias estructuradas que se han visto en una situación de desempleo. "Pueden ser personas que son derivadas por servicios sociales o pesonas que vienen con nosotros e intentamos buscándoles una solución haciendo una pequeña entrevista en la entrada para valorar su caso y proporcionarles la mejor ayuda posible".

"En esta pequeña entrevista de valoración les preguntamos en qué zona está, porque hay diversos comedores sociales por el municipio y les derivamos a otro sitio para que sea más eficiente y cómodo. Si están en La Isleta le pertenece el comedor de San Pedro, si están por Vegueta sería en el comedor de la parroquia de Santo Domingo. Si por ejemplo vemos que tiene una familia con muchos miembros y pueden cocinar en casa, pues les tratamos de derivar a servicios sociales para que les den una tarjeta de alimentos. Todo dependerá del perfil", anadía.

EN EL 2008 SUFRIERON EL MISMO AUMENTO DE PERSONAS

Paqui Rosales, cocinera del comedor dice que a ella se la hace raro proporcionar bolsas de comida fria con yogures, leche, zumos, bocadillos, atún en lata entre otros productos, ya que lleva 20 años cocinando comida caliente para los usuarios.

Dice que debido a esta situación ha tenido que adaptarse y que tienen mucho trabajo. "Aquí cada día es diferente porque nos llegan distintos productos. Lo llevamos bastante bien y hay mucha gente solidaria que nos están ayudando mucho. Muchas de los donantes nos llaman para traernoslos alimentos que necesitamos diariamente para que no nos falte de nada"

Además Paqui Rosales señala que "en el 2008 vivieron una situación similar a la de ahora, por el incremento de personas, pero que jamás había visto el comedor cerrado, algo que le produce tristeza".

Paqui Rosales, cocinera del comedor social Nuestra Señora del Carmen

Sor María del Carmen ha querido agradecer la labor de voluntarios, personas anónimas que colaboran y ha hecho una mención especial a la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria que les ayuda a mantener seguridad y les ayuda en el reparto.

Agentes de la Unidad de Protección y Acompañamiento Local, #UPAL, colaboran con el comedor social nuestra Señora del Carmen en el reparto de alimentos.#EsteVirusLoParamosUnidospic.twitter.com/9LiHvWpHKi — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) April 30, 2020

Esta es la nueva normalidad que están viviendo los comedores sociales y hay que resaltar la gran labor que realizan diariamente. Gracias a las donaciones, el trabajo y el empeño por ayudar a las personas más vulnerables. En este comedor social si de algo están seguros, es que las personas a las que atienden se van a dormir mínimo con la comida en el estómago.