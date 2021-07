Los centros de salud de Gran Canaria, desbordados por la covid: "No sé qué va a ocurrir..."

Carmelo González, médico del Servicio de Urgencias de Asistencia Primaria del Centro de Salud de Santa María de Guía, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que la situación actualmente es de “desborde total”. “La covid y sus complicaciones están provocando retrasos, listas de espera y atención forzada”.

Según el médico, la Atención Primaria está totalmente colapsada por el coronavirus, por lo que el resto de patologías no urgentes se atienden más tarde. “Se están dando citas con mucho más retraso que antes de la pandemia y todo desemboca en Urgencias”.

Carmelo González indica que “casi todo” lo que están atendiendo en este servicio no se corresponde con él, ya que no se trata de casos urgentes. “Vienen por cualquier causa banal, la mayoría de las veces vienen porque el médico tarda 20 días en verle, o el dentista no tiene cita y ya de especialistas ni hablamos”.

El médico ha querido recalcar que en Urgencias no tienen los servicios ni el personal suficiente para realizar pruebas, como mucho cuentan con un servicio de radiología y un laboratorio, pero no con el personal cualificado para llevar a cabo las pruebas.

“Ayer fue un día demoledor. O se gestiona adecuadamente por la Administración o no sé que va a ocurrir. Estamos llegando al cuello de la botella”.

Carmelo González insiste en que durante la pandemia, la población tenía miedo a acudir a los centros hospitalarios y solo se trasladaban a los servicios de Urgencias cuando lo veían realmente necesario. Ahora, recalca, este miedo se ha perdido. “A la gente le dan igual las cifras, no se las creen”.

El médico asevera que, “si seguimos con esta evolución negativa, vamos por un camino bastante feo”. Destaca que no podemos arriesgarnos a relajarnos y que se colapse el sistema hospitalario y las UCI, cuando ya tenemos “peores cifras que nunca”.