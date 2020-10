Los canarios tendrán que acreditar que no han salido de las islas en 15 días para alojarse en un hotel

El Gobierno de Canarias tiene previsto aprobar mañana jueves el decreto mediante el cual se pide la certificación de un test a todos los turistas que nos visiten, con independencia de su procedencia, ya sea un turista internacional o peninsular. Se trata de una norma que se establece para mantener los niveles epidemiológicos que tenemos actualmente en Canarias

Ese decreto también va a establecer medidas para los residentes en las islas, con el mismo objetivo: preservar la situación de las islas frente al COVID-19. Por ejemplo, todos los que vivimos en las islas vamos a tener que acreditar que no hemos salido de las islas en los últimos 15 días previos a nuestra entrada a un centro turístico del archipiélago.

Algo que haremos mediante una declaración en la que, bajo nuestra responsabilidad, aseguraremos que no hemos estado fuera del archipiélago durante ese periodo de tiempo. Se trabaja ahora en la formula para presentar ese documento. Podría ser de forma digital. La formula no está cerrada. Desde la consejeria de Turismo se señala que ese documento no será una declaración jurada.

En el decreto también se ha pensando en los turistas de larga estancia, aquellos cuyo periodo de tiempo en las islas suele abarcar meses. Una práctica muy extendida, especialmente en el turismo de mayor edad, procedente de los países nórdicos.

En este caso, no será necesaria la demostración de la realización de la prueba diagnóstica a los no residentes que acrediten mediante su documento de viaje, haber estado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, con una antelación mayor a los 15 días a la fecha de acceso al establecimiento turístico.

El ejecutivo canario tiene previsto aprobar ese documento en su reunión de esta jueves y tras su aplicación en el Boletín Oficial de Canarias, se daría un plazo de 15 días para la puesta en marcha de esta medida.