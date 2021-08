Los canarios de 60 a 69 años que no se hayan vacunados pueden acudir sin cita para recibir Pzifer o Moderna

Las personas de entre 60 y 69 años que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna contra la covid-19 pueden vacunarse a partir de este fin de semana sin cita con alguna de las vacunas de ARN mensajero: Pfizer o Moderna, según la disponibilidad de cada uno de los puntos habilitados.



Este sistema de vacunación estará disponible este sábado y domingo en Tenerife y Gran Canaria y partir del lunes, día 9 de agosto, se extenderá al resto de puntos de vacunación de las islas no capitalinas para impulsar la inoculación de dosis a este grupo etario, informó hoy la Consejería de Sanidad en un comunicado.



Cada uno de los puntos de vacunación tendrá un cupo máximo de vacunas reservadas para este grupo etario, que se administrarán hasta final de existencias.



Además se puede pedir cita en canariassevacuna.com o bien llamando al 012 o bien a través 928 301 012 o 922 470 012 o bien a través de la app de cita previa del SCS.



Además, la Consejería organiza este sábado y domingo dos nuevas jornadas de vacunación sin cita previa en varios puntos de vacunación masiva de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote dirigidas a la población que ya haya cumplido los 12 años en adelante.



Se recuerda que los menores de 16 años deberán acudir a estos puntos de vacunación acompañados de su madre, padre o tutor legal.



Cada uno de los recintos habilitados reservará un horario concreto durante el fin de semana para vacunar sin cita en las franjas horarias establecidas en cada punto de vacunación y hasta el fin de las existencias reservadas.



Este sistema de vacunación sin cita se compaginará con la administración de dosis con cita según las agendas establecidas para los distintos grupos etarios que están en proceso de vacunación en cada una de las islas.



Los horarios para la vacunación sin cita en los diferentes puntos habilitados en Gran Canaria son:



-En Infecar: de 15.30 a 18.00 horas (250 dosis cada día)



-En el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín: de 11.00 a 19.00 horas (300 dosis cada día)



-En el terrero de lucha de Pedro Hidalgo: de 09.00 a 13.00 horas (300 dosis cada día)



-En ExpoMeloneras: de 15.30 a 18.00 horas (250 dosis cada día)



Punto de vacunación en Lanzarote



En Lanzarote, el punto de Vacunación Insular de Valterra estará operativo el sábado y domingo de 13:00 a 18:00 horas. Para el cupo de personas que acudan sin cita habrá disponibles un total de 130 dosis el sábado y 180 el domingo.



Con esta acción de vacunación tanto sin cita como con cita previa, el SCS busca agilizar la inoculación de vacunas entre la población más joven para seguir avanzando en la campaña y alcanzar el objetivo de tener al 70 por ciento de la población diana de las islas vacunada contra la covid-19 lo antes posible.



Este llamamiento masivo responde a la disponibilidad de vacunas semanal y a la respuesta positiva ante este sistema de vacunación sin cita que se puso en marcha esta semana en determinados tramos horarios para los colectivos de jóvenes mayores de 12 años.



La Consejería recuerda que los residentes Canarias que ya hayan cumplido los 12 años que aún no hayan recibido la primera dosis de la vacuna pueden solicitar cita previa llamando al 012 (o en el 928 301 012 o 922 470 012), en la web canariassevacuna.com y en el apartado miCitaPrevia de la web miSCS, el portal de servicios digitales personalizados para usuarios del SCS.