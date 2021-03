Los canarios un año después del confinamiento: “Primero fue miedo, ahora preocupación”

Los oyentes han querido recordar y contarnos en COPE Gran Canaria cómo vivieron el confinamiento hace un año en sus casas. Son las historias de Francisco, Alicia y Cristina, en una situación de pandemia que cambio la vida de todos para siempre.

Francisco, un oyente nos contaba que al principio había una mezcla de información que no dejaban claro lo que iba a pasar o no. Relataba que para el había sido un año de sombras, que ahora intenta sobrevivir todos los días y se pregunta si realmente está valiendo la pena.

Francisco: “Un año, efectivamente. Un año de sombras, al principio sólo sombras sólo una nube delante del sol. Pero esa nube se convirtió poco a poco en tormenta, cada día en más oscuridad, hasta producirse poco a poco en un eclipse total. Un eclipse de vida, y lo vas viendo, sobrevivir se convierte en tu vida, hasta que, sobrevivir se convierte en comer una vez al día, en pedir, en dormir para no pensar. En fin, ahora pienso, ¿vale la pena sobrevivir así? . La dignidad personal es al menos trabajar”.

ALICIA, 80 DÍAS CONFINADA CON SU MARIDO Y SUS DOS HIJAS

Alicia, también compartía su historia con nosotros. Asegura que estuvo 80 días confinada en casa con su familia. Dice que fue desde el pasado 11 de marzo que les llamaron del colegio para recoger a sus hijas. Junto con su marido se confinaron en casa y salían para lo básico; ir al supermercado o a la farmacia. Señala que fueron días extraños. Cuenta que los primeros 15 días lloraba desconsolada en cualquier rincón sin saber cuando iba a poder ver sus padres o a sus familiares,. Al final se hizo fuerte y buscaba una distracción divertida con sus hijas.

Alicia: “El 11 de marzo estando en el trabajo recuerdo que me llegó un mensaje del colegio de mis pequeñas y decían que al día siguiente ya no irían más al cole. Tampoco podían estar con abuelos porque eran grupos opuestos, los abuelos de riesgo y los niños podían contagiar. Salí corriendo a por ellas y desde el día 11 nos confinamos en casa, estuvimos 80 días confinadas, mi marido se encargaba de hacer la compra, limpiábamos sobre limpio, toda la compra la limpiábamos con toallitas y paños con lejía, la ropa de mi marido iba directa a la lavadora y él a la bañera después de este ritual ya le dábamos el beso de bienvenida. Los primeros 15 días lloraba en cualquier rincón de la casa, sin saber lo que iba a pasar o cuando vería a mis padres y familiares. Después tuve que buscar cada día una diversión nueva para las niñas que lo llevaron de maravilla... Fueron días extraños, más de una vez dude si salíamos de esa”.

CRISTINA DEL PÁNICO, A CUMPLIR ESTRICTAMENTE LAS NORMAS SANITARIAS

Cristina por su parte asegura que pasó mucho miedo y momentos de pánico por lo que veía y contaban en la televisión. Dice que ella se adelanto a los acontecimientos y desde que vio al Doctor Cavadas alertando sobre la pandemia, se preparó por lo que pudiese pasar.

Pudo explicarle a sus hijas varias semanas antes de confinarse, todas las posibilidades que podían existir y los tres sistemas que pueden suceder en España según nuestra Constitución Española. Dice que a pesar de que las hijas no les hicieron caso, se quedaron impactadas y que ella que

En cuánto al confinamiento, dice que lo vivió con muchísimo miedo. “Fundamentalmente por la salud, por lo que veíamos a diario la tele. Veíamos como iban creciendo los hospitalizados día tras día. A pesar de todos esos datos, 20 días después de estar confinados fue cuando empezó a preocuparme toda la situación política.

Cristina: “Empecé a mirar normativas que se pretendían aprobar, leyes que se pretendían aprobar, cosas que estaban en el Congreso que habían presentado algún partido político, como por ejemplo el sufragio activo de jóvenes de 16 años. Vi que mientras estábamos encerrados se habían hecho varios movimientos políticos que a mi, personalmente no me gustaron. Además se hizo en un contexto de Estado Alarma que no me gustaba”.

Concluye señalando que vivió la situación sanitaria, con muchísimo pánico. "A día de hoy soy de las cumplidoras estrictas de las normas sanitarias. Soy de las que se ve afectada por aquellas personas que no son tan cumplidoras”.

Son tres historias que reflejan lo que muchos canarios han sentido durante el confinamiento y lo que esperan de esta pandemia que ha cambiado nuestra percepción y manera de vivir en el último año.