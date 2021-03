Los camareros preocupados: “Ya no temo el ERTE, temo el despido”

El sector de la hostelería y la restauración es uno de los que se está viendo más perjudicado ante las restricciones impuestas para frenar el avance del coronavirus en el archipiélago. Una camarera de Las Palmas de Gran Canaria, Maite, ha criticado en una entrevista en La Mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, que no entiende “por qué esa cizaña con la hostelería”.

“Yo no temo el ERTE, temo el despido”, ha advertido. Maite lleva 30 años trabajando en el sector y asegura que, “nunca he visto nada parecido”. Durante la pandemia ya ha estado dos veces en el ERTE. Sin embargo, cree que la situación ahora es diferente. “Cada dos días nos enteramos de alguna empresa que cierra o algún compañero que pierde el trabajo”.

Señala que las empresas no van a poder seguir manteniendo abiertos sus negocios. “El miedo es a que sigan cerrando”.

Por el momento, ella sigue trabajando con todo lo que eso conlleva. Explica que, “los que estamos trabajando estamos viviendo situaciones muy duras, me cuesta conciliar el sueño porque no sé lo que va a pasar al día siguiente”. Maite insiste en que lo están “dando todo”.

“Yo he pasado 4 meses sin que me entrara ni un euro del ERTE, sobreviviendo gracias a la ayuda familiar”. Entiende que los empresarios no pueden mantener a los trabajadores si la facturación no es la misma, pero critica que el Gobierno no está gestionando las ayudas al tiempo que se necesita. “Tengo depresión, he pasado necesidad estando en el ERTE”.

La camarera recalca que las empresas se están manteniendo como “unos luchadores inmensos”, pero siguen teniendo muchos gastos y pocas ayudas del Gobierno.

“Todos los días me levanto intentando poner una sonrisa y tirando para adelante, pero ahora damos pasos atrás con la Fase 3 de nuevo”, indica. La trabajadora del sector asegura que si la hostelería fuera el foco principal de contagio los camareros estarían contagiados porque trabajan mano a mano con los clientes y en el interior, “no conozco a nadie del sector que haya sufrido un contagio”, destaca Maite.

Solicitan más empatía con uno de los sectores más económicamente importantes para la isla cuando, además, el turismo está paralizado. Así como que se flexibilicen las restricciones en restaurantes, bares y cafeterías que cumplen con las normas contra el covid.