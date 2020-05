Los barrancos del sureste de Gran Canaria llenos de basura

Todos somos amantes de la naturaleza y de nuestra tierra, hasta que hay alguien que saca la verdad de cómo cuidamos nuestro paisaje. No digo que debemos generalizar con que todos los ciudadanos, turistas o residentes de la isla de Gran Canaria son iguales, pero Federico Grillo, experto en incendios forestales y coordinador de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, ha sacado a relucir en un vídeo el aspecto que tienen muchos barrancos del sureste de nuestra isla.

Para quién no lo recuerde, Federico Grillo, se popularizó durante el verano de 2019, explicándonos con palabras técnicas, pero claras y sin rodeos, lo que estaba pasando en el gran incendio forestal del pasado mes de agosto. Ese incendio que nos encogió el corazón y dónde se quemó un tercio del pulmón de la isla de Gran Canaria.

BASURA EN LOS BARRANCOS

Este domingo cuando este protagonista decidió ir a dar un paseo y practicar la escalada, en una modalidad que se hace en solitario que se llama Boulder o Bloque, se encontró con una estampa que ha lamentado a través de un video. Ha criticado que de camino a esa travesía se encontró muchísima basura y a la vuelta decidió poner "su granito de arena y traerse una caja llena de basura".

En el video contaba que "quería atravesar barrancos y monte a través. Vemos el estado en el que tenemos ciertas zonas de la costa, zonas de invernaderos que muchos de ellos están abandonados. Por eso cuando se van degradando los plástico cn el paso del tiempo, el viento los vuela y hay acumulaciones de basura. Podríamos considerarlos focos de contaminación y desde aquí se dispersan algunas de estas basuras".

"Vemos bolsas de escombros, plásticos, botellas y nos vamos encontrando de una serie de restos de la actividad humana. Vemos aquí bolsas de escombros, que afean bastante el paisaje. Tenemos el territorio demasiado ocupado, demasiado entrepisado, con pedacitos de escombros, azulejos, cristales, cerámicas, etc. Aquí vemos el origen del problema: un vertedero incontrolado con bolsas de cemento, hormigón... debe ser alguien que se dedique a hacer obras y en vez de llevarlo a un punto limpio lo tirará aquí, le parecerá más cómodo", añadía.

"Es bastante indignante, me parece que esto es un auténtico abuso para el resto de ciudadanos, una falta de respeto a la isla y al entorno en el que vivimos. Esto está en un cauce, que cuando llueve se lo lleva el agua, por eso veíamos como estaba cauce abajo".

PROPONE QUE AYUDEMOS EN LA RECOGIDA DE BASURA

Federico Grillo: "¿Qué se puede hacer con esto? La administración limpia, suele generar planes de empleo para hacer limpieza. Pero de nada sirve limpiar si la gente no es sensible a estas cosas. Esto es una falta de sensibilidad. Tampoco creo que sea algo general, ni que sea una falta de sensibilidad, creo que son cuatro descerebrados, cuatro personas que no piensan y que lo tiran aqu. Quizás pensarán que a lo mejor dan trabajo o algo. Es preferible que el dinero público se invierta en otras cosas", concluía.

Federico Grillo, ha propuesto que todas aquellas personas que han decidido practicar su deporte favoritocuampliendo con todas las normas impuestas, se animen a llevar una bolsa o caja encima, para después limpiar la basura que se vayan encontrando por el camino.