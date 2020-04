Los bares y restaurantes de Las Palmas de Gran Canaria se preparan para el inicio del desconfinamiento

Los empresarios del sector de la restauración ya están preparando sus establecimientos para estar listos en el momento en el que el Gobierno de España asegure que se puede comenzar con la desescalada de las medidas establecidas durante el estado de alarma en las islas.

Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes de Las Palmas de Gran Canaria asegura que están valorando qué medidas son las mejores para aplicarlas en el momento en el que se produzca la reapertura de los locales, ya que en estos momentos lo único que conocen es que esta vuelta a la normalidad será escalonada.

El Ministerio de Sanidad aún no ha dado las claves que tendrán que tener en cuenta los comercios no esenciales que abran cuando se comience la fase dos, la del desconfinamiento. Sin embargo, los empresarios tienen claras una serie de medidas que serán esenciales entonces: la distancia social, la limitación de aforo y la higiene.

Los dueños de bares, cafeterías y restaurantes todavía no cuentan con estrategias específicas para aplicar en sus negocios. “Estamos trabajando con hipótesis. Aún no sabemos qué se nos va a exigir”. Ellos, por el momento, han decidido tomar como ejemplo las superficies que desempeñan labores esenciales y continúan abiertas como los supermercados y las farmacias.

MAMPARAS EN LAS MESAS

Hace unos días, a través de las redes sociales se hacía viral una imagen de un restaurante con una mesa en la cual se separaba a dos comensales por una mampara, una medida muy criticada por los usuarios que no entienden este tipo de actuaciones. Fermín Sánchez, aseguraba que no recomiendan el uso de las mamparas de la manera expuesta, aunque no descarta emplearlas de otra forma.

“No sabemos qué va a pasar con los infectados o con las personas que tengan miedo a salir por el contagio. Tampoco sabemos cómo va a comportarse el turismo”, afirmaba. Por lo que no tienen previsiones de pérdidas este año para el sector.

Pero, muchos empresarios del sector están pasando ya por una situación “muy complicada”. Algunos tienen ingresos cero y, aun así, tienen que seguir haciendo frente a los gastos. Además, este tipo de establecimientos trabaja con productos perecederos que según Fermín Sánchez han tenido que donar a asociaciones o desecharlos. Según Sánchez, los establecimientos de la restauración están preparados para que, con el aforo que pueden albergar, se cubran los gastos y sean rentables.

PETICIONES A LAS ADMINISTRACIONES

Con las nuevas limitaciones, necesitan nuevas estrategias de mercado para poder garantizar las ganancias. Por ello, solicitan a las administraciones locales que faciliten las zonas libres de terraza a estos establecimientos para poder compensar el aforo que tienen que limitar en el interior.

Fermín Sánchez ponía el ejemplo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el cual ha aplazado o eliminado el pago de algunos impuestos ante la situación de parón económico. Las tasas de basura en los espacios industriales, tasas de terraza, IBI… son algunos de los pagos que podrán retrasar o no tendrán que realizar los empresarios. Un alivio para los empresarios, los cuales esperan que estas medidas de protección del sector vayan en aumento.

“La mayor parte de nuestros establecimientos los regentan autónomos que, en estos momentos, no están percibiendo ningún ingreso”. Fermín Sánchez decía que aplazar los impuestos no es una solución, porque la economía tardará varios meses en recuperarse. “Es una muerte anunciada.”.

Por ello, el representante de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías y Restaurantes de la capital grancanaria solicita que las administraciones suspendan los pagos que hasta ahora se han prorrogado a los autónomos, “uno de los profesionales más desprotegidos con esta crisis por parte de las administraciones”.