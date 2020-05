Los atrasos por inclusión de hijos en los ERTE se cobrarán "en la mayor parte" de los casos en mayo

El coordinador territorial de SEPE-Canarias y director provincial en Las Palmas, Pedro Duarte, ha asegurado que los atrasos por la inclusión de hijos en las prestaciones de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) motivados por la crisis de coronavirus se cobrarán "en la mayor parte" de los casos en mayo, si bien matizó que "gran parte" lo ha recibido en abril.

Así se refirió Duarte a aquellas personas que si bien han cobrado las prestaciones, teniendo una base reguladora superior o igual a 52,29 euros, no han recibido todo lo que les correspondían porque sus datos no estaban actualizados en el SEPE y no aparecen los hijos que tienen a su cargo.

Actualmente, en Canarias indicó que se estima que son unos 30.000 trabajadores los que están pendientes de cobrar un ERTE de solicitud colectiva derivado por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y, explicó a Europa Press, "muchos de ellos", se han recibido durante los primeros días de mayo.

De todos modos, apuntó que también se ha solucionado un "gran número de errores" en cuentas corrientes, que se están regularizando "en estos días" con las entidades bancarias, así como afirmó que se ha registrado "algún error en la tramitación de las solicitudes colectivas".

"No obstante, a día de hoy, en torno a 28.000 prestaciones ya han sido reconocidas y, en estas próximas fechas, en virtud del acuerdo firmado entre el SEPE y las entidades bancarias, podrán ver anticipadas las cantidades devengadas correspondientes a los meses de marzo y abril", apuntilló.

Así, insistió en que lo que actualmente quedan son "solicitudes con errores que hasta la fecha no" se han podido resolver, por lo que están contactando con las empresas y con los ciudadanos, además de las solicitudes que se están presentando en estos días.

Finalmente, añadió que en estos casos en los que se han encontrado errores, quienes tengan cantidades correspondientes a marzo y abril, "cobrarán a partir de la próxima semana, y el resto cobrará en la nómina de junio".