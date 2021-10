Los apuntadores del aeropuerto, en contra de que fiscalicen su actividad

Carmelo Martel, presidente de los apuntadores del aeropuerto de Gran Canaria, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria que están en contra de que su servicio pase a estar gestionado por una empresa pública.

“A nosotros nos afectaría porque perderíamos el control del servicio. A la empresa pública no le va a doler nada las decisiones que tomen. No me preocupa como apuntador, sino como taxista”.

El presidente de los apuntadores destaca que todos los apuntadores se dedican también al sector del taxi, así que no les preocupa en el tema económico. “Yo gano lo mismo viniendo de apuntador que en un día como taxista, pero es como poner a mandar en tu casa a alguien de la calle”.

Insiste en que toda la vida este servicio lo han llevado los propios trabajadores del sector y denuncia que el Ayuntamiento, el Cabildo de Gran Canaria y las asociaciones han preferido atender a las peticiones de “4 o 5 taxistas” que a la mayoría que quiere que se mantenga la actividad como está.

“Nosotros peleamos con un taxi de Las Palmas de Gran Canaria si vemos que está robando viajes directos porque tenemos que seguir comiendo del taxi. El que va de la empresa pública va a cobrar igual su sueldo a final de mes y le dará igual”.

Por su parte, el concejal de Transportes de Telde, Agustín Arencibia advierte que con esta nueva normativa se da respuesta a una demanda que realizan desde el propio sector para garantizar así un reparto equitativo entre los que realizan las carreras. “Antes era una servicio autónomo, pero hemos decidido controlarlo para tener un mayor rigor”.

De esta forma, según el edil, se va a garantizar que la persona al frente de este servicio sea neutral. “Los taxistas y apuntadores ya no serán juez y parte”.