Los hosteleros, sobre la economía sumergida: "Es injusto que unos cumplan y otros no"

El sector de la hostelería vuelve a sufrir. Hasta 77.000 trabajadores menos que antes de la pandemia registra un sector que comenzaba a ver la luz al final del túnel.

Fermín Sánchez, presidente de la Asociación de bares, restaurantes, cafeterías y ocio Nocturno de Las Palmas de Gran Canaria, reconoció en COPE Gran Canaria que “la subida de precios de forma incontrolada hace que muchos empresarios hayan tenido que bajar la persiana de forma definitiva. Un 20 o 25 por ciento lo han hecho desde que comenzó la pandemia”.

Sánchez hizo hincapié en que el incremento de los precios es insostenible y que hay que buscar una solución para que no sigan cerrando más negocios: El incremento es bestial y no podemos recuperar al no poder aplicar en su totalidad el precio final de la carta, por lo que el margen se ha reducido mucho. Se iba recuperando, poco a poco, tras los dos años de pandemia, y muchos se habían endeudado para seguir con la persiana abierta. Así muchos se quedarán en el camino, lamentablemente”, sentenció.

El representante de los hosteleros de la capital grancanaria recordó que “es imprescindible que mejore el decorado, toda vez que muchos negocios son micro empresas o negocios familiares y no tienen la base financiera de una gran empresa, por lo que esta situación se tiene que estabilizar de alguna manera. No todo se puede achacar a la guerra: ya había una inflación descontrolada antes”.

En relación a la economía sumergida que denuncian en el sector hostelero, apuntó que “no conozco casos, pero es verdad que se oye de siempre y no sólo en la hostelería, sino en más sectores. Cuantos más impuestos y más gastos, hay más economía sumergida. No sé porqué las administraciones no quieren meter mano. Es injusto que un establecimiento cumpla el cien por cien y otro no. Es culpa de todos: del empresario, del trabajador que lo acepta y de la administración, que mira hacia otro lado”.

Asimismo, destacó que la prioridad sigue siendo el cliente: “En nuestro ADN está el servicio al cliente y tenemos que cuidarlo. Si se marcha el cliente, el negocio se cierra”.

Por último, se refirió a la dificultad de contratar personal, especialmente en las islas menores: “Muchos sectores tienen el mismo problema, no sólo el nuestro. No entiendo que con 4 millones de parados, haya sectores que no pueden contratar personal. En las islas menores sí es más difícil, porque mayoritariamente se van a los hoteles. Los trabajadores buscan seguridad. Pero es un problema nacional, no sólo en Canarias”.