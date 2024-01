Localizan el cadáver del senderista británico desaparecido en las cumbres de Gran Canaria

Un dispositivo de búsqueda ha rescatado el mediodía de este martes el cadáver del senderista de origen británico desaparecido el lunes por la tarde en un sendero en el Pico de Las Nieves, en Gran Canaria, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.



El varón de 53 años se encontraba en una ruta senderistacon su esposa en esta zona de las cumbres de Gran Canaria cuando su mujer detectó que hacía varios minutos que no sabía de él, por lo que dio la voz de alarma al 112 sobre las 17.00 horas, que activó el dispositivo de búsqueda.



Sobre las 19.40 horas de ayer, se retiraron gran parte de los efectivos que estaban intentando localizar al senderista porque no habían tenido éxito y ya no había suficiente luz, volviendo a ponerse en marcha a primera hora de este martes con la participación también del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).

Dispositivo de búsqueda localiza el cuerpo de un senderista fallecido en San Mateo #GranCanaria



??Helicóptero del #GES lo evacúa del lugar y queda a disposición de la @guardiacivilhttps://t.co/mS2zPdowRc



??Archivo #GESpic.twitter.com/fGNjPFnN2s — 1-1-2 Canarias (@112canarias) January 23, 2024

Es la aeronave la que localiza, sobre las 12.40 horas, un cuerpo, al parecer inerte, en una zona escarpada y de difícil acceso cercana al lugar donde se encontraba caminando esta pareja de senderistas, por lo que tras tener permiso de la autoridad judicial competente, procedieron a rescatarlo sobre las cinco de la tarde y evacuarlo a las inmediaciones del aparcamiento del Pico de Las Nieves.



Es ahí donde los agentes de la Guardia Civil han confirmado que se trataba del hombre desaparecido la tarde del lunes, quedando el cadáver a su disposición para instruir las diligencias correspondientes y tratar de esclarecer las causas de su muerte, aunque todo parece indicar que fue accidental al caerse.



El dispositivo de búsqueda estuvo formado por unidades terrestres y aéreas del GES, agentes de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria del parque de San Mateo, Protección Civil, agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria.