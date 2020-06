Lluis Serra Majém: “El Covid-19 se está debilitando”

Lluis Serra Majém, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que el Covid-19 se está debilitando. El experto insistía en que todos los virus tienen unos ciclos epidémicos, una subida de casos, una cumbre máxima e inmediatamente después una bajada en el número de afectados. En este momento, según Serra Majém se puede decir que se está debilitando, ya que no tiene la misma fuerza del principio de la pandemia y seguirá así o más débil hasta la próxima estación. “Así es como se suelen comportar los virus estacionales”.

Además, los comportamientos de la población en la época estival contribuyen a frenar la propagación de los casos que existan, ya que según Serra Majém, el hacer vida en el exterior y no encerrarse en espacios pequeños contribuye a que el virus no se transmita.

Asimismo, el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULPGC ha querido asegurar que “la inmunidad es duradera y existe”. Son muchos los que se han cuestionado si realmente pasar el coronavirus les ofrece una garantía de que no volverán a experimentar la enfermedad. Lluis Serra insistía en que no conocen la durabilidad de esta inmunidad, pero sí tienen claro que existe y provocará que ese 2,7% de población canaria que, según la segunda oleada del estudio de seroprevalencia ha pasado el virus, no tenga de qué preocuparse al menos en un periodo de tiempo importante.

“Es lógico pensar que existe una inmunidad razonable y que las personas que han pasado el virus están protegidas al menos para este año”.

Así, el experto respondía a una pregunta planteada por José Ignacio, un oyente que contaba su historia. Él y el resto de miembros de su familia, a final de marzo, habían experimentado los síntomas relacionados con coronavirus: tos, fiebres, diarreas e, incluso, pérdida de olfato. José Ignacio se ponía entonces en contacto con los teléfonos puestos a disposición por el Gobierno de Canarias para resolver a la ciudadanía las dudas respecto al coronavirus. Sin embargo, él señala que le insistieron en que solo se trataba de una gripe.

“Me dijeron que si no teníamos dificultad respiratoria no acudiéramos a centros sanitarios”, apuntaba. Finalmente, uno de sus dos hijos, el cual experimentó junto a él los síntomas más graves del coronavirus tuvo disnea y su madre lo trasladó al hospital. Allí le dijeron que no era coronavirus –sin realizarle el test correspondiente- y lo volvieron a mandar a casa.

“A base de paracetamol nos curamos”, lamentaba.

Dos meses más tarde cuando José Ignacio se disponía a volver a su puesto de trabajo y le realizaron el test daba positivo en anticuerpos, lo que garantizaba que había pasado el Covid-19. Sin embargo, decía, el resto de su familia no había obtenido el mismo resultado en la prueba.

Lluis Serra aseguraba entonces que esto se debería a un error en la muestra, dado que si uno de los convivientes había dado positivo y el resto había tenido síntomas “seguro que fue coronavirus”.

Ahora José Ignacio y su familia respiran tranquilos por haber pasado este virus sin mayores complicaciones, ya que han conseguido una inmunidad que, al menos, propiciará que no se contagien nuevamente en esta fase del Covid-19.