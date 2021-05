Lluis Serra Majem: "La aglomeración de gente de este fin de semana producirá un rebrote de casos"

El catedrático de Salud Pública y también rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra Majem, ha opinado en los micrófonos de COPE Canarias sobre las consecuencias que pueden tener las aglomeraciones que se han producido el pasado fin de semana en Canarias, en zonas como Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, donde fue necesario que la policía desalojara el casco histórico, debido a la gran presencia de jóvenes en sus calles.

Majem cree que estas concentraciones de gente van a complicar la situación, asegurando que, dentro de unos días o semanas, vamos a ver un repunte, al igual que va a pasar en otras ciudades como Madrid o Barcelona, donde la reunión de personas ha sido todavía más numerosa.

Preguntado sobre si esto puede suponer el inicio de una quinta ola de la pandemia, se mostraba más cauto, lamentando que esto ocurra cuando estamos cerca de la solución. “Este verano la cosa puede estar perfectamente controlada, pero si hay una quinta ola y se vuelven a colapsar los servicios, los medios de comunicación europeos van a difundirlo y se cancelarían los contratos para la temporada de invierno. Esto nos llevaría a una situación caótica e insostenible”.

Lluis Serra Majem también ha lamentado que todavía no tengamos un mayor porcentaje de vacunación, destacando que cuando se haya completado la pauta en la franja de edad de 40 años, la pandemia dejará de ser un problema de asistencia sanitaria. “Ya no se colapsarán las UCI, será más llevadero, seguirá habiendo casos, pero no en la magnitud que hemos visto atrás”.

Este lunes la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que se han administrado el 92,7 % de las vacunas recibidas. La pauta completa se ha inoculado ya al 14,75 % de la población diana, 276.014 personas, y al menos un 30 % de la población en las islas ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna.