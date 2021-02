Lleva una semana de guardia para evitar que sigan entrando okupas al edificio

Hace una semana COPE adelantaba que se habían ocupado varias viviendas de un edificio de una familia en la calle Isla de Cuba 28, en Las Palmas de Gran Canaria. Ya ha pasado una semana desde que lo tratamos por primera vez y la situación no ha cambiado.

Los propietarios, el abogado y amigos de los familiares siguen haciendo guardia en la puerta del edificio para evitar que sigan entrando personas ajenas a los apartamentos.

Tras una semana de negociaciones con los okupas, no parece que tengan intención de irse. Manuel Domínguez nos contaba en nuestros micrófonos que incluso han intentado extorsionarles diciéndoles que "si les daban 1.000 euros se iban a ir".

Manuel Domínguez: "El domingo por la noche me empezaron a pedir dinero, me mandaron a otra persona del barrio a pedirme dinero por fuera del edificio. Los jóvenes okupas, que son todos de origen magrebí son del barrio de toda la vida y los conocemos. Tienen vehículos particulares, tienen patinetes eléctricos y no tiene necesidad por ser vulnerables".

LES PIDEN DINERO A CAMBIO DE DESOKUPAR LA VIVIENDA

Además también nos contaba que los okupas han intentando pedirles dinero a la familia con la excusa de abandonar el lugar. Incluso relataba cómo han tenido algún altercado en la calle, tras impedir que entraran más personas al edificio.

Manuel Domínguez: “El fin de semana hemos conseguido hablar con ellos y este mismo domingo dijeron que como no querían tener problemas con la policía se iban a ir. Lo cierto es que ha llegado el martes y no tienen pinta de que se vayan. No sabemos qué más hacer, pero la familia ha decidido que no nos vamos mover. Vamos a seguir aquí".

El afectado y abogado de la familia, nos comentaba que siguen teniendo sospechas de que entre los okupas hay personas que están vendiendo las llaves de otros apartamentos por 400 euros. "Sobre todo porque hay gente que ha venido y nos lo ha contado".

SEGUIRÁN DE GUARDIA "LO QUE HAGA FALTA"

Según los familiares y el abogado de la familia, llevan una semana con esta lucha y ninguna persona de la administración pública se ha puesto en contacto con ellos. Los que okupan los cuatro apartamentos se encuentran sin luz, ya que ellos mismos reventaron toda la instalación eléctrica enchufando electrodomésticos nuevos que tenían en la vivienda. "No ha venido ni Servicios Sociales a ocuparse del menor que se encuentra viviendo en estas condiciones".

Según apunta el abogado: "Los más jóvenes de la familia nos apoyamos entre todos y somos los que organizamos las guardias. Los mayores se encuentran en casa desesperados y viendo como sus ahorros de toda la vida se están yendo".

Manuel Domínguez: "Parece que no se piensan mover, nosotros tampoco. Me afirmaron ayer lunes que iban a abandonar las viviendas, no sé si lo decían con el objetivo de que bajaramos la guardia, pero a la vista está de que no se han ido. Nos queda seguir aquí".

“Todavía no nos han dicho nada y no han decidido que se vayan a ir. Esto va para largo y nosotros por lo pronto no nos moveremos”, añade.

Insisten en que van a seguir haciendo guardias hasta que desalojen el inmueble por completo. En cuanto a que si van a pagarles y aceptar la extorsión, Manuel Domínguez apunta a que "les he dicho que no vamos a pagar, porque estoy seguro de que se dedican a esto. Juegan con el propietario y al final tienen que pagar".

Concluye destacando que ellos no se van a mover de ahí y recuerda que "alguien debe buscar soluciones a este problema, ya que es una situación que puede pasarle a cualquiera".