“No llegarán todos los productos a tiempo del Black Friday y Navidad”

José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que la recuperación económica que está comenzando a experimentarse debido a la mejora en los datos de la pandemia está produciendo ya las primeras consecuencias.

El vicepresidente de la CCE ha advertido que hay mucha demanda de productos de cara al Black Friday y a la campaña navideña e insiste en que no va a dar tiempo a abastecerse de todo lo que se demande. “La capacidad de producción no se ha podido poner a la altura y todos los buques y contenedores están en el mar intentando satisfacer la demanda”.

Destaca que se ha creado un “cuello de botella” que va a impedir que se pueda regularizar el tránsito a corto plazo y, por lo tanto, los productos podrían tardar algunas semanas en llegar hasta las islas.

Sin embargo, José Cristóbal García ha querido mandar un mensaje de tranquilidad. “Esto no quiere decir que vayamos todos ahora a comprar papel higiénico”. Señala que no se trata de un problema de abastecimiento, sino un desajuste. “La cuestión es que con la recuperación económica se ha aumentado la demanda exponencialmente y la oferta tarda un poquito más”.

Confiesa que esto es un claro reflejo de que la economía en las islas se está recuperando. “En 2020 no había consumo, no salíamos a la calle así que no había moda de verano, otoño o invierno. Esto es un indicador de que la situación va a mejor”.

Insiste en que no faltarán productos en los establecimientos siempre que sean previsores y se anticipen a la situación. “Podrían experimentar retrasos en la llegada de productos, pero no faltarán”.