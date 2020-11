Llegan 289 nuevos inmigrantes a Canarias tras el rescate de once embarcaciones este martes

Salvamento Marítimo ha rescatado tres nuevas pateras con 81 ocupantes en el sur de Gran Canaria, lo que eleva la cifra de llegadas de este martes a las islas a un total de 289 personas en once embarcaciones, según datos proporcionados por este servicio estatal y el 112 de Canarias.

En unos minutos está previsto que atraque en el muelle de Arguineguín la Salvamar Menkalinan, con 81 inmigrantes de origen magrebí (80 varones y una mujer), que fueron localizados en tres barquillas de 25, 30 y 26 ocupantes, respectivamente.

Mientras tanto, a casi 200 kilómetros al suroeste de El Hierro, la Salvamar Adhara y un avión del Servicio de Rescate del Ejército del Aire siguen buscando a una patera avistada por un velero que participaba en la regata atlántica para cruceros ARC.

La tripulación que informó a Salvamento Marítimo de la presencia de esa embarcación en una zona que ya queda fuera de las rutas habituales de las pateras reportó que había visto a bordo a cuatro adultos y cuatro menores.

La Salvamar Adhara no ha localizado a ese grupo de inmigrantes en la posición inicial, pero ahora se dirige con apoyo desde el aire a otro punto señalado por otro velero de la regata que asegura haber visto una barca de madera, aunque en su caso no pudo distinguir si había o no personas a bordo.

A primera hora de la tarde, 28 varones y una mujer de origen magrebí lograron llegar en patera a una playa de La Graciosa, donde recibieron las primeras atenciones médicas. La mujer ha necesitado que la trasladaran a un centro sanitario, precisa el 112.

Previamente, durante la madrugada, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil rescataron al sur de Gran Canaria a siete pateras con 180 inmigrantes de origen magrebí, entre ellas dos mujeres (28, 23, 31, 28, 37, 19 y 14 ocupantes, respectivamente).