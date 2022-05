El líder del PP en Canarias denuncia el estado de abandono de los municipios rurales del Archipiélago

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha expresado su “preocupación” por la situación de olvido en que se encuentran los municipios rurales del archipiélago.



Para el líder de los populares canarios "es vital apostar por el sector primario, por la agricultura y la ganadería, por poner en marcha medidas que puedan potenciar estas actividades; sin olvidar la necesidad de invertir en los servicios".



Considera que no tiene "ninguna lógica que aún existan pagos en nuestra geografía en los que la conectividad es deficiente o no existe; y no solamente la terrestre, también la que enmarca el desarrollo de nuevas tecnologías”, indica el PP en un comunicado.



En este sentido, Manuel Domínguez indica que “tenemos muchas asignaturas pendientes en el ámbito rural canario. Es inconcebible que no exista cobertura telefónica, se cierren escuelas o no se invierta en el desarrollo empresarial y económico de estos municipios".



Cree que existe "una clara deficiencia en la prestación de servicios y ello revierten en la población".



El presidente de los populares canarios ha hecho un llamamiento a todas las administraciones supramunicipales: “estamos obligados a hacer un verdadero esfuerzo para la supervivencia de nuestros municipios rurales. Canarias es rural, nuestras costumbres, tradiciones e historia están vinculadas al mundo rural y no podemos obviar nuestra idiosincrasia”.



Domínguez ha participado en Artenara (Gran Canaria) en un foro de análisis y debate sobre la situación de los municipios rurales en Canarias, organizado por su partido, para establecer las diferentes líneas de trabajo que contemplan las propuestas de la organización política para el desarrollo de estos municipios.