Reacciones ciudadanas tras el anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de la reactivación del aparcamiento regulados en zonas azul y verde de la capital, el próximo lunes 11 de mayo.

Sagulpa considera que esta medida es necesaria, debido a la entrada de la capital en la fase 1 del desconfinamiento, que prevé la apertura de los pequeños y medianos comercios, y un consecuente aumento del tránsito de vehículos. De hecho, ya esta semana, la empresa municipal ha constatado "la falta de aparcamiento provocada por la ausencia de rotación".

Este anuncio no ha sentado nada bien a los ciudadanos que han criticado en twitter, que no entienden porqué se reactiva este servicio de aparcamiento, si en la mayoría de los casos no se puede salir a la calle libremente.

Pero se ha alargado y aprobado hoy en el Congreso el estado d alarma por 15 días más. No m parece lícito, ni justo, ya q tenemos q seguir confinad@s, cumpliendo los horarios d salida a la vía pública, establecidos. Esto es un engaño y afán recaudatorio — Bimba Saavedra (@mcsaaper) May 6, 2020

El lunes empieza la Fase l, ls pequeños comercios van a recibir por horas, no va haber el mismo público que antes, y por otro lado todas las personas no se incorporan a sus puestos de trabajo tendrán que seguir dejando el coche. Así es como ayudan antes esta crisis?? — Juana Teresa GV (@jbizkaino) May 6, 2020

Las quejas van en ese mismo sentido, en el que muchos usuarios aseguran que se va a implantar el aparcamiento regulado en las zonas azul y verde, sin que haya finalizado por completo el estado de alarma. Residentes y demás habitantes de la isla, insisten en que no les parece del todo justo que tengan que pagar por este servicio, cuando la ciudad no al 100% de su actividad.

No dijeron que era mientras durara el estado de alarma? pic.twitter.com/5FCM21Zq5a — Luis Cabrera (@luchozero) May 6, 2020

Otros también dicen sentirse enfadados e indignados con esta medida, ya que, les parece una manera de recaudar dinero por parte del consistorio y creen que es un engaño. Señalan que todavía el Estado ha prorrogado el estado de alarma y les parece un error que apliquen esta medida, ya que no se ha vuelto a la normalidad en Canarias.

@HidalgoAlcalde@AyuntamientoLPA esto no es manera de ayudar al ciudadano en esta situación tam excepcional. El estado de alarma sigue en pie. Vaya decepción — ArencibD (@davidarencib) May 6, 2020

Dijeron textualmente "mientras dure el Estado de Alarma"... No hace falta regular nada, usureros. Los comercios a medio gas y muchos que no abrirán, colegios institutos y universidades cerradas, funcionarios tampoco trabajan... ¿Qué es lo que piensan regular exactamente? — jnudlp (@jnudlp) May 6, 2020

Por su parte, la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha criticado que el alcalde ha decidido poner en marcha de nuevo la zona azul y verde únicamente por un afán recaudatorio. Pepa Luzardo, portavoz del Partido Popular en el consistorio capitalino, asegura que “Augusto Hidalgo, se comprometió a suspender el pago de estas zonas mientras durase el estado de alarma y aún no se ha vuelto a la normalidad, por lo que no entiende que el lunes se recupere el pago”.